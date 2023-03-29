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Васильев считает, что российским спортсменам стоит отказаться от участия в Олимпиаде-2024: «У кого совесть есть, тот не поедет»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Уверен, что ехать на Олимпиаду нам не надо. А кто боится, что нас за это на два Олимпийских срока дисквалифицируют, послушайте, они нарушили все законы. МОК это не очень волнует. Когда все закончится, будут садиться за стол и заново договариваться. Все, что сейчас действует, будет аннулировано. Не надо бояться, что нас на два срока отстранят. Это все ерунда! Будет новый исполком, президент МОК, а не этот человек, который разрушил олимпийское движение, а сейчас пытается сделать реверанс в нашу сторону, оправдаться. Потому что потом будет разбор полетов, будут обсуждать, кто какие законы нарушил, а они сейчас пытаются показать, что что-то пытались сделать, вернуть Россию. Это мерзость, которая творится на международной арене! История со знаком минус. Конечно, спортсменам обидно. Считаю, делегацией ехать не надо. Отдельные спортсмены пусть едут, которые за счет нашего государства пили, ели, ездили на сборы, а сейчас поедут отдельно. Им с этим жить дальше. У кого совесть есть, тот не поедет. Я бы не поехал», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.

Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
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