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Сегодня, 16:45

Винер назвала подготовку к «Играм Дружбы» первостепенной задачей для российских спортсменов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер в комментарии для «СЭ» выступила за создание альтернативных Олимпиаде соревнований.

«Первостепенная задача российских спортсменов сейчас — подготовка к «Играм Дружбы». Мы не можем выступать без флага и гимна. Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования, в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям Пьера Кубертена, — «Быстрее! Выше! Сильнее!» и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека, под названием трансгендер», — сказал Винер «СЭ».

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
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