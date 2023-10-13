Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпиаде, нас только унижают»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает ожидаемым решение Международного олимпийского комитет (МОК) дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР).

«Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — цитирует Винер ТАСС.

В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.

Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

При этом в МОК заявили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.