Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России

Сегодня, 14:04
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему Олимпийскому комитету России (ОКР) не приходят выплаты последние месяцы.
«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций, понятия не имею, сколько они накопили там денег. Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».
Ранее глава МОК заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024.
МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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