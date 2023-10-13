Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему Олимпийскому комитету России (ОКР) не приходят выплаты последние месяцы.

«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций, понятия не имею, сколько они накопили там денег. Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

Ранее глава МОК заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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