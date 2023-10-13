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Сегодня, 14:04

Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России

Руслан Минаев
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему Олимпийскому комитету России (ОКР) не приходят выплаты последние месяцы.

«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций, понятия не имею, сколько они накопили там денег. Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

Ранее глава МОК заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за задолженности более 8 миллионов долларов

Источник: РИА
Томас Бах
МОК
ОКР
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