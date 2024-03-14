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14 марта, 20:42

Вяльбе заявила, что Россия должна вернуться в мировой спорт только при равных условиях

Алина Савинова
Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила ситуации с нейтральным статусом россиян на прошлых Олимпийских играх с текущими ограничениями по допуску спортсменов из России на Игры в Париже.

«Да, мы приняли в какой-то степени это унижение, особенно на корейской Олимпиаде. Мы приехали под нейтральным статусом, но все-таки тогда это было коллективное наказание за якобы применение допинга. Я считаю, мы прошли это очень достойно. Что касается китайских Игр, здесь все-таки больше было моментов, связывающих нас с Россией — был флаг Олимпийского комитета России, гимна не было, но Чайковский — все-таки наша гордость. Тогда была совсем другая ситуация, а сейчас нейтральный статус однозначно неприемлем», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

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По ее мнению, российские атлеты должны вернуться в мировой спорт только на равных условиях со всеми остальными.

«Понимаю, как спортсменам обидно, но считаю, что мы должны вернуться только при равных условиях со всеми остальными — с флагом, гимном, чтобы никогда уже не звучало никаких нейтральных статусов и чего-то подобного», — добавила глава ФЛГР.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что участие россиян на Олимпиаде в Париже может привести к нарушению закона. При этом он заявил, что Россия не будет бойкотировать олимпийские соревнования.

Станислав Поздняков. Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже. Но есть много «но»

В декабре МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации. Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240314/vyalbe-1933041921.html
Олимпиада
Елена Вяльбе
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