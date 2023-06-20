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Сегодня, 14:47

Журова заявила, что «Игры дружбы» сопоставимы с Олимпиадой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила уровень «Игр дружбы», решение о проведении которых в сентябре 2024 года принял президент России Владимир Путин.

«Президент недавно подписал указ о проведении «Игр дружбы». Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми. Как в свое время были Игры доброй воли. И они тоже будут проходить один раз в четыре года», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

«Игры дружбы» пройдут в сентябре 2024 года в Москве.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10947965-zhurova-igry-druzhby-sopostavimy-s-olimpiadoj.html
Олимпиада
Светлана Журова
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