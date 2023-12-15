ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?

Новая попытка поставить спортсменов из России в особые условия по сравнению с конкурентами из других стран.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с радикальным предложением — завести биологические паспорта на всех спортсменов из России, претендующих на участие в Олимпиаде в Париже. С одной стороны, это может стать дополнительным аргументом в спорах о «допинговой чистоте» наших атлетов в бесконечном потоке обвинений и подозрений. С другой — смысла затевать эту канитель всего за полгода до Игр-2024 нет никакого, ведь для корректной оценки биопрофиля требуются длительные наблюдения. А «пожарные работы» могут привести только к тому, что на россиян будет оказываться дополнительное давление, а крайне недружественная для нас организация получит в свое распоряжение специфические данные, которыми сможет манипулировать.

Почему мы позволяем нарушать собственные законы?

— ВАДА по-прежнему скептически и настороженно относится к России, — говорится в релизе агентства. — Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо, откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает. Для достижения этой цели антидопинговые организации должны использовать все доступные инструменты. Сюда входят анализы крови и мочи, биологический паспорт, разведывательные данные и расследования, а также наши образовательные ресурсы.

Как отмечается в релизе, отдел управления биологическими паспортами российских спортсменов полностью и независимо управляется аккредитованной ВАДА лабораторией за пределами России. Он отслеживает результаты, связанные с паспортами российских атлетов, в целях выявления возможных манипуляций. При этом, правда, упускается момент, связанный с российским законодательством. Последнее требует, чтобы вся обработка и хранение персональных данных граждан России (в том числе медицинских) производились на территории нашей страны. Как следует из заявления ВАДА, это правило в случае с биопаспортом нарушается. И это еще не самое страшное в отношении этого крайне специфического инструмента антидопинговой борьбы.

На самом деле идея биологических профилей спортсмена (они состоят из четырех частей — гематологической, стероидной, эндокринологической и соревновательной) — отличный ответ на сетования, что мошенники благодаря новым фармакологическим разработкам всегда на один шаг опережают допинг-контроль. Поэтому у атлетов предлагается искать не конкретные препараты, а отслеживать резкие изменения состояния организма, а также внезапный рост результатов. Единственным легальным способом улучшения спортивных показателей являются тренировки, дающие постепенный эффект. «Взрывной прогресс» — это почти всегда повод для подозрений. Другой вопрос, что почти 15-летний опыт использования биопаспортов не дает однозначного ответа об эффективности этого метода.

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Самый накладный и не самый эффективный метод

Биопаспорта в их современном виде появились во второй половине нулевых и поначалу имели гематологический уклон. Представляют они собой базу данных с результатами разных анализов спортсмена за длительный срок (чем он длиннее, тем лучше). Система сама высчитывает «нормальные показатели» для каждого атлета и, в случае резкого их изменения, дает сигнал антидопинговым структурам. Изначально предполагалось, что после этого контролеры должны уделить «подозрительному человеку» особое внимание и уличить его в мошенничестве с запрещенкой традиционными методами. Однако ВАДА добилось, чтобы спортсменов начали дисквалифицировать на основании одних лишь абнормальных данных биопаспорта. Так в большом спорте появились атлеты, наказанные за допинг, но при этом не пойманные на конкретных препаратах. Вся их вина состояла только в «скачках данных паспорта крови».

Пик репрессий по результатам данных биопаспортов пришелся на начало десятых — под раздачу попали в том числе и многие российские легкоатлеты. Однако энтузиазм ВАДА сильно убавился в результате судебных процессов по делу знаменитой немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн. Эта спортсменка через суд сумела доказать, что у нее имеются генетические отклонения, которые делают методику биопаспортов некорректной. Признавать свои ошибки ВАДА очень не любит, поэтому полного оправдания Пехштайн все равно не добилась, но количество скандалов с биопаспортами во второй половине десятых резко уменьшилось. Некоторые федерации использовали этот метод только как вспомогательный инструмент или как дополнительный аргумент в сложных случаях. Например, в недавнем деле румынской теннисистки Симоны Халеп.

Безусловно, с точки зрения науки вся практика биопаспортов очень интересна. Даже ошибки продвигают дело вперед, причем не только в спорте, но и в медицине в целом. Однако эти ошибки совершаются на живых людях и порой ломают выдающиеся карьеры. И самое интересное — стоит ли результат вложенных средств? Ведь создание профилей спортсменов — длительный процесс, связанный с забором биоматериала специально обученными специалистами, порой — в особых условиях, а потом еще и обработанного на дорогостоящем оборудовании. Аналитический метод поиска допингеров — точно самый накладный, далеко не самый эффективный и очень неоднозначный. Вероятность наказать невиновного велика как нигде.

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Кто ответит за клевету?

Главное же в идее ВАДА о тестировании российских олимпийцев — кто будет платить за весь этот праздник чистоты спорта? Если все пройдет в рамках бюджета агентства — почему бы не получить лишнее доказательство отсутствия у нас системных допинговых проблем? Если же нас опять предлагается «подоить», то в дополнительных расходах нет вообще никакого смысла. Потому что хейтеров сейчас не сможет заткнуть вообще ничего. Ведь заявления ВАДА о «настороженности в отношении России» и фраза главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, что «тестирование российских спортсменов проводится на недостаточном уровне», основаны исключительно на стереотипах прошлых лет и не имеют ничего общего с действительностью и с фактами.

Обвинения Тайгарта опровергли уже и в МОК, и в ВАДА, и в РУСАДА. «РУСАДА тестирует российских спортсменов на достаточном уровне и обеспечивает отбор необходимого количества допинг-проб. Многие ведущие спортсмены входят в международные пулы тестирования, что означает постоянный контроль по линии международной федерации. РУСАДА их также тестирует в координации с международными федерациями. Статистика, опубликованная на сайте РУСАДА, показывает только пробы, отобранные РУСАДА. В этом году мы выполним план в 11 000 проб, и это один из лучших показателей в мире!» — говорится в заявлении российского агентства.

«Поскольку в России нет лаборатории, аккредитованной ВАДА, образцы крови и мочи транспортируются в соответствии со строгой цепочкой поставок в несколько лабораторий за пределами страны, в основном в Европе. ВАДА принимает меры по любым неблагоприятным результатам анализа и контролирует их, — отмечается в релизе международного агентства. — Что касается биологических паспортов спортсменов, находящихся на хранении в РУСАДА, то все результаты можно просматривать в базе данных. Международные федерации внимательно изучают паспорта и соответствующим образом корректируют свои стратегии».

В общем, никакой проблемы в тестировании россиян даже в условиях отстранения нет. И высказывания Тайгарта о том, что допуск россиян в Париж — «пощечина чистым спортсменам», а также приведенные Трэвисом цифры о «недостаточных проверках» являются чистой воды клеветой, которая вновь сойдет этому русофобу с рук. Но если все подозрения основаны на таких вот недобросовестных заявлениях, зачем тогда все сложности с биопаспортами? Ведь за полгода с нуля нормальных профилей точно не создать, а подвергать спортсменов опасности новых бездоказательных обвинений — все это мы уже, увы, проходили много раз.