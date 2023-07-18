«Примем решение в октябре». Новый дедлайн в вопросе о допуске россиян в Париж-2024

Томас Бах снова призывает отказаться от дискриминации, но избегает конкретики по поводу участия наших спортсменов в ближайшей Олимпиаде.

Глава МОК Томас Бах пообщался с представителями мировых СМИ накануне важной даты — 26 июля до старта Олимпиады в Париже останется ровно год. Опасений по поводу предстоящих Игр невероятно много, и часть из них связана с допуском спортсменов из России и Белоруссии. Отвечая на этот вопрос, олимпийский лидер по традиции сказал очень много, но по факту — практически ничего. Единственный конкретный вывод из его слов — если наши атлеты и поедут в столицу Франции, то точно не под своим флагом и в нейтральном статусе. И последнее слово в данном вопросе может быть сказано 15-17 октября на сессии МОК в индийском городе Мумбаи.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Какими будут дополнительные условия?

На прошлой неделе МОК сильно озадачил и западный лагерь, и сторонников России, отложив вопрос о приглашении российского и белорусского национальных олимпийских комитетов в Париж на неопределенный срок. Ранее считалось, что ясность наступит в 20-х числа июля. Новые проволочки сильно осложняют процесс квалификации на Игры-2024. Однако Бах, похоже, не видит в этом особых проблем. «Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии», — заявил глава МОК.

Ранее глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге говорил о том, что сложный вопрос о приглашении россиян, который может обернуться бойкотом и прочими неприятностями, будет решаться не раньше сентября. При этом Бах открытым текстом говорит о том, что флагов России и Белоруссии на Играх точно не будет — единственным обсуждаемым вариантом остается нейтральный статус плюс, видимо, какие-то дополнительные условия.

«Мы намерены сделать все, чтобы выполнить нашу миссию — объединить атлетов всего мира в мирном соревновании, — снова напустил тумана немец. — Мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, они работают очень хорошо. Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены. Они хотят соревноваться с лучшими атлетами мира».

Также Бах отметил, что не будет заставлять международные федерации одобрять заявки россиян против их воли: «Если мы допустим спортсменов из России и Белоруссии, то это будут только нейтральные атлеты. Если, например, World Athletics не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать в Играх в Париже. Точно так же, если они не пройдут олимпийскую квалификацию, они не будут участвовать на Играх. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент пока довольны тем, как она развивается».

При этом Бах зачем-то снова вспомнил о «нарушении олимпийского перемирия» и санкциях против правительств России и Белоруссии. «Наша задача — не наказывать спортсменов за действия их правительств. Это касается и спортсменов с паспортами России и Белоруссии. Но в то же время мы принимаем санкции в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение олимпийского перемирия. В данном случае это правительства России и Белоруссии. В этих странах не могут проводиться международные соревнования, и команды из этих стран к ним не допускаются. Кроме того, спортсмены не могут иметь никаких символов, которые бы позволяли им ассоциироваться с этими странами», — отметил глава МОК.

Фото Global Look Press

Мы строим мосты, а не сжигаем их

Журналисты на пресс-конференции выразили обеспокоенность по поводу того, что Франция как организатор ОИ-2024 может просто не пустить российских и белорусских спортсменов на свою территорию, даже в случае допуска делегаций этих стран. Мы уже наблюдали похожие истории во время соревнований в Польше, Германии и Великобритании, когда нашим атлетам отказывали в визах. Однако Бах уверен, что такой вариант на Играх невозможен.

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке, — заверил олимпийский руководитель. — Правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию. Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем. Специальный представитель ООН назвал нарушением прав человека недопуск спортсменов по национальному признаку. Эта позиция поддерживается большинством стран в мире, в том числе G7 и Движением неприсоединения».

Также немец предвосхитил ссылки на невозможность обеспечения безопасности россиян и белорусов в Париже, на что теоретически могут сослаться организаторы соревнований. «Мы мониторим ситуацию на аренах, чтобы условия выполнялись и уважались всеми. Через некоторое время мы примем соответствующее решение. Как это будет восприниматься в истории, мы посмотрим потом, сейчас для нас главное, чтобы атлеты не подвергались дискриминации, чтобы мы строили мосты, а не сжигали их», — подчеркнул глава МОК.

Интересно, что практически одновременно комитет по иностранным делам Европарламента выступил с противоположным заявлением. «Депутаты Европарламента призывают МОК и другие международные федерации не допускать спортсменов из Белоруссии и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», — отмечается в релизе. Накануне один из самых яростных оппонентов нашей страны бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек неожиданно посоветовал европарламентариям дать россиянам шанс выступить на Играх. Но к мнению легендарного спортсмена на этот раз никто не прислушался.