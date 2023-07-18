Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:00

«Примем решение в октябре». Новый дедлайн в вопросе о допуске россиян в Париж-2024

Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Томас Бах снова призывает отказаться от дискриминации, но избегает конкретики по поводу участия наших спортсменов в ближайшей Олимпиаде.

Глава МОК Томас Бах пообщался с представителями мировых СМИ накануне важной даты — 26 июля до старта Олимпиады в Париже останется ровно год. Опасений по поводу предстоящих Игр невероятно много, и часть из них связана с допуском спортсменов из России и Белоруссии. Отвечая на этот вопрос, олимпийский лидер по традиции сказал очень много, но по факту — практически ничего. Единственный конкретный вывод из его слов — если наши атлеты и поедут в столицу Франции, то точно не под своим флагом и в нейтральном статусе. И последнее слово в данном вопросе может быть сказано 15-17 октября на сессии МОК в индийском городе Мумбаи.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Какими будут дополнительные условия?

На прошлой неделе МОК сильно озадачил и западный лагерь, и сторонников России, отложив вопрос о приглашении российского и белорусского национальных олимпийских комитетов в Париж на неопределенный срок. Ранее считалось, что ясность наступит в 20-х числа июля. Новые проволочки сильно осложняют процесс квалификации на Игры-2024. Однако Бах, похоже, не видит в этом особых проблем. «Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии», — заявил глава МОК.

Спортсмены сборной ОКР на&nbsp;церемонии открытия Олимпиады в&nbsp;Пекине. Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога

Ранее глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге говорил о том, что сложный вопрос о приглашении россиян, который может обернуться бойкотом и прочими неприятностями, будет решаться не раньше сентября. При этом Бах открытым текстом говорит о том, что флагов России и Белоруссии на Играх точно не будет — единственным обсуждаемым вариантом остается нейтральный статус плюс, видимо, какие-то дополнительные условия.

«Мы намерены сделать все, чтобы выполнить нашу миссию — объединить атлетов всего мира в мирном соревновании, — снова напустил тумана немец. — Мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, они работают очень хорошо. Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены. Они хотят соревноваться с лучшими атлетами мира».

Также Бах отметил, что не будет заставлять международные федерации одобрять заявки россиян против их воли: «Если мы допустим спортсменов из России и Белоруссии, то это будут только нейтральные атлеты. Если, например, World Athletics не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать в Играх в Париже. Точно так же, если они не пройдут олимпийскую квалификацию, они не будут участвовать на Играх. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент пока довольны тем, как она развивается».

МОК раскритиковал санкции против России. «Европа использует двойные стандарты». Неожиданное заявление МОК

При этом Бах зачем-то снова вспомнил о «нарушении олимпийского перемирия» и санкциях против правительств России и Белоруссии. «Наша задача — не наказывать спортсменов за действия их правительств. Это касается и спортсменов с паспортами России и Белоруссии. Но в то же время мы принимаем санкции в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение олимпийского перемирия. В данном случае это правительства России и Белоруссии. В этих странах не могут проводиться международные соревнования, и команды из этих стран к ним не допускаются. Кроме того, спортсмены не могут иметь никаких символов, которые бы позволяли им ассоциироваться с этими странами», — отметил глава МОК.

Флаги ОКР на Олимпийских играх
Фото Global Look Press

Мы строим мосты, а не сжигаем их

Журналисты на пресс-конференции выразили обеспокоенность по поводу того, что Франция как организатор ОИ-2024 может просто не пустить российских и белорусских спортсменов на свою территорию, даже в случае допуска делегаций этих стран. Мы уже наблюдали похожие истории во время соревнований в Польше, Германии и Великобритании, когда нашим атлетам отказывали в визах. Однако Бах уверен, что такой вариант на Играх невозможен.

МОК не&nbsp;пригласит Россию на&nbsp;Олимпиаду-2024 в&nbsp;установленную дату. МОК передвинул сроки приглашения России в Париж-2024. Что это значит?

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке, — заверил олимпийский руководитель. — Правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию. Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем. Специальный представитель ООН назвал нарушением прав человека недопуск спортсменов по национальному признаку. Эта позиция поддерживается большинством стран в мире, в том числе G7 и Движением неприсоединения».

Также немец предвосхитил ссылки на невозможность обеспечения безопасности россиян и белорусов в Париже, на что теоретически могут сослаться организаторы соревнований. «Мы мониторим ситуацию на аренах, чтобы условия выполнялись и уважались всеми. Через некоторое время мы примем соответствующее решение. Как это будет восприниматься в истории, мы посмотрим потом, сейчас для нас главное, чтобы атлеты не подвергались дискриминации, чтобы мы строили мосты, а не сжигали их», — подчеркнул глава МОК.

Светлана Колесниченко и&nbsp;Светлана Ромашина. Россия может отбить у МОК право участвовать в 40 дисциплинах на Олимпиаде. И вот почему

Интересно, что практически одновременно комитет по иностранным делам Европарламента выступил с противоположным заявлением. «Депутаты Европарламента призывают МОК и другие международные федерации не допускать спортсменов из Белоруссии и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», — отмечается в релизе. Накануне один из самых яростных оппонентов нашей страны бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек неожиданно посоветовал европарламентариям дать россиянам шанс выступить на Играх. Но к мнению легендарного спортсмена на этот раз никто не прислушался.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
12
Читайте также
Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Медведев поделился новыми фотографиями с дочкой Алисой
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Олимпийский чемпион по гребле Постригай: «Решение о нейтральном статусе принимает каждый сам, коллективной ответственности быть не должно»
Бах ответил на вопрос о финансировании мероприятий МОК в условиях кризиса
Глава МОК призвал не допускать дискриминацию россиян в турнирах
Бах рассказал о мерах МОК для участия трансгендеров в турнирах
В МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет в мирной атмосфере
В МОК сообщили, что россияне могут не попасть на Олимпиаду в случае недопуска федерациями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога