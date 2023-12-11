Российских олимпийцев зажимают по максимуму. В каких видах спорта они еще могут попасть на Игры в Париж?

Кто из россиян и при каких условиях квалифицируется на Олимпиаду-2024.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе, но дал понять, что все отборочные фильтры пройдет совсем немного наших соотечественников. И это действительно так — в большинстве видов спорта россиянам на Игры-2024 уже никак не попасть. Но есть и виды, где российские спортсмены либо уже прошли отбор, либо вполне способны это сделать до завершения олимпийской квалификации. Представляем подробный обзор шансов по видам спорта.

Плавание ( 35 комплектов медалей )

Международная федерация (World Aquatics) долго придумывала критерии допуска россиян, и в итоге они получились такими сложными, что пока ни один представитель нашей страны на мировую арену не вернулся. Лидеры мужской сборной России в Париж точно не едут: Евгений Рылов — из-за политических моментов, а Климент Колесников — из-за личной позиции. Лидер женской сборной Евгения Чикунова четкого решения пока не озвучила.

Отбор основан на результатах, которые надо показать до 23 июня 2024 года. Согласно критериям WA, мы можем выставить не более одного спортсмена в каждом индивидуальном виде программы (не более 26 человек в сумме). В эстафетах (а это 6 комплектов наград) Россия не участвует. Формально чемпионаты страны подходят для показа квалификационного времени, но действует ли это правило случае с Россией, пока непонятно.

Плавание в открытой воде (2)

Каждая нация может получить не более четырех путевок (по две у мужчин и две у женщин, но в случае с Россией возможен только вариант 1+1). Последние 14 квот будут разыграны в феврале на водном чемпионате мира в Катаре. Если наши марафонцы туда не поедут или не займут нужное место, они автоматически пролетают мимо Парижа-2024.

Водное поло (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Синхронное плавание (2)

Даже дуэты и тем более группы считаются здесь командами. Россия не допущена, а солисток в олимпийской программе нет.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прыжки в воду (8)

Синхронные прыжки (4 комплекта медалей) считаются командными стартами, до которых Россию не допускают. В индивидуальных прыжках в каждом из четырех видов можно заработать по две квоты на каждую нацию. Последние 12 путевок будут разыграны в феврале на водном чемпионате мира в Катаре. Федерация прыжков в воду России заявила, что не собирается принимать критерии допуска, и, видимо, в Доху россияне не поедут, упустив последнюю возможность отобраться в Париж-2024.

Спортивная гимнастика (12)

До командного многоборья (2 комплекта наград) Россия не допущена. Последний шанс заработать место в Париже — мужской (24-28 апреля 2024-го) и женский (2-5 мая 2024-го) чемпионаты Европы в Римини (Италия). На них разыграют пять мужских и пять женских путевок. Еще 2+2 квоты на каждом снаряде можно получить на Кубке мира-2024. Однако сроки подачи заявок на нейтральный статус, определенные FIG, — огромны. А руководство сборной России неоднократно говорило, что не признает критериев допуска.

Художественная гимнастика (2)

Россиянки допущены только до личного многоборья (возможны две квоты на нацию), но руководство национальной федерации неоднократно заявляло, что не согласно с критериями допуска. Последний шанс на путевки в Париж — чемпионат Европы в Будапеште 22-26 мая 2024 года.

Прыжки на батуте (2)

Десять мужских и десять женских квот, оставшихся неразыгранными, распределят на этапах Кубка мира и на чемпионате Европы (3-7 апреля в Португалии). Россияне участия в этих стартах, в принципе, не исключали. Другой вопрос — успеют ли по техническим причинам.

Стрельба из лука (5)

Три командные дисциплины для россиян недоступны. Последний шанс претендовать на три личные квоты и мужчин и три у женщин — европейская квалификация и командный чемпионат Европы в начале мая в Эссене. Россияне против поездки на эти турниры не возражали, но вопрос, даст ли им Германия визы. Минувшим летом с ними были проблемы на ЧМ в Берлине.

Фото Global Look Press

Спортивная стрельба (15)

Три командные дисциплины в миксте точно пройдут без наших стрелков. За оставшиеся личные квоты еще можно побороться на чемпионатах Европы в мае — июне будущего года и даже попасть на ОИ по рейтингу. Другой вопрос — кто из российских спортсменов сумеет получить нейтральный статус.

Легкая атлетика (48)

Президент World Athletics Себастьян Коу на днях подтвердил, что совет WA не собирается допускать россиян в королеве спорта до Олимпийских игр в Париже. Поэтому в самом медалеемком виде наших соотечественников не будет. Впрочем, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро в легкой атлетике выступала только одна спортсменка (Дарья Клишина) от России, а на Играх в Токио в 2021-м в рамках специальной квоты — тоже совсем немного, а именно 10.

Бадминтон (5)

Всемирная федерация бадминтона разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, но только с 26 февраля 2024 года. На то, чтобы успеть пройти квалификацию, у них останется два месяца, квалификационный процесс завершится до 1 мая. Отбор будет проходить по мировому рейтингу, так что набрать необходимые очки с нуля россиянам, даже если они не откажутся участвовать в международных соревнованиях, будет очень непросто.

Баскетбол (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Баскетбол 3х3 (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бокс (13)

Теоретически каждая нация может выставить по одному участнику в каждой из 13 весовых категорий (7 мужских + 6 женских). Квалификационные турниры намечены на 29 февраля — 12 марта в Италии и на 23 мая — 5 июня в Таиланде. Однако, с учетом очень напряженных отношений между МОК и мировой федерацией, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, перспективы приглашения наших боксеров на эти соревнования крайне туманны.

Гребля на байдарках и каноэ (10)

Внятной информации о том, будут ли россияне допущены до стартов в двойка и четверках, пока нет. Теоретически последним шансом побороться за путевки будут квалификационные старты 8-9 мая в Венгрии.

Гребной слалом (6)

Все дисциплины здесь — индивидуальные. Последний квалификационный турнир — в начале июня в Праге, куда россиянам будет проблематично получить визы.

Велошоссе (4)

У россиян — четыре неименные квоты и в разделку, и в групповую гонку, но больше уже не получить.

Велотрек (12)

Российские спортсмены, пропустив чемпионат мира 2023 года в Глазго, лишились последних шансов на участие в Олимпийских играх.

Маунтинбайк (2)

Хотя россияне и допущены в нейтральном статусе, никаких шансов у них не осталось — из-за пропуска главных стартов 2023 года, особенно чемпионата мира.

BMX (4)

В марте — июне 2024-го в BMX-фристайле пройдет олимпийская квалификационная серия, по итогам которой будет распределено шесть квот. Так что варианты у россиян еще остаются. В BMX-кроссе шансы менее реальны, хотя и там отбор не завершен.

Фото Global Look Press

Греко-римская борьба (6)

На данный момент олимпийские квоты на чемпионате мира россияне не завоевали, неудачно выступив на ЧМ-2023 в Белграде. Шансы набрать полную квоту (по одному спортсмену в весовой категории) будут на квалификационном европейском турнире (Баку, 4-7 апреля) и, если это не удастся, на мировом квалификационном турнире (Стамбул, 10-13 мая).

Вольная борьба (12)

Отбор проходит точно так же, как и в греко-римской борьбе. Только тут завоеваны благодаря попаданию россиян в топ-5 в Белграде уже четыре неименные лицензии у мужчин (на ЧМ в весовых категориях до 57, 65, 74 и 125 кг). Дополнительные отборы в Баку и в Стамбуле пройдут у мужчин и женщин в те же сроки.

Тяжелая атлетика (10)

Россияне допущены к международным соревнованиям, но отказались участвовать из-за жестких критериев нейтральности, пропустив в том числе и важнейший в плане отбора чемпионат мира-2023. И хотя квалификационный процесс завершится только 28 апреля, на Играх-2024 мы с очень высокой долей вероятности наших штангистов не увидим.

Волейбол (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Пляжный волейбол (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Триатлон (3)

Олимпийская квалификация продлится до 27 мая 2024 года, однако шансы на выступление россиян ничтожны. Поскольку россияне, пусть World Triathlon еще в апреле 2023-го выступил за их допуск в нейтральном статусе, к международным стартам до сих пор не вернулись. А с учетом того, что квалификация идет по 12 стартам в течение двухлетнего периода, а россияне не входят в элиту мирового триатлона, нагнать конкурентов и попасть в число 110 участников (55 мужчин и 55 женщин) Игр будет почти невозможно.

Теннис (5)

Здесь весьма вероятна полная квота для россиян — по четыре участника от страны в одиночном разряде у мужчин и женщин, по две пары в мужском и женском разрядах, а также одна-две смешанные пары. В одиночке теннисистам необходимо быть в топ-56 рейтинга ATP и WTA к 10 июня 2024 года, что для наших соотечественников не составит особого труда. В парах квалификация зависит от того, будет ли считать МОК это командным видом спорта или нет.

Фото Reuters

Тхэквондо (8)

Тхэквондистов допустили к международным стартам одними из первых, они приняли участие в чемпионате мира-2023, однако без олимпийских чемпионов Токио Максима Храмцова и Владислава Ларина, которым сперва не дали нейтральный статус. Сейчас Храмцов и Ларин допущены к международным стартам, но они потеряли позиции в рейтинге, и чтобы завоевать лицензии, им надо идеально выступать на оставшихся квалификационных турнирах. Максимально россияне еще могут выиграть восемь квот (по одной в каждой категории), но в реальности это будет сделать непросто. Многое зависит от оставшихся стартов, особенно от европейского олимпийского квалификационного турнира, намеченного на март.

Настольный теннис (5)

Международная федерация настольного тенниса в августе дала понять, что готова допустить россиян к стартам в нейтральном статусе, но пока они в международных турнирах не играют. Хотя в одиночных разрядах участники Олимпиады в Париже определятся только к 18 июня, шансов попасть на Игры-2024 практически нет.

Серфинг (2)

В апреле 2023 года Международная федерация серфинга продлила отстранение россиян, а значит, рассчитывать на олимпийские путевки не приходится.

Скалолазание (4)

Россиян допустят к международным стартам с начала 2024 года, но на Олимпиаду квалифицироваться они просто не успевают. Пусть в первой половине следующего года запланирован квалификационный турнир, но туда допускают по результатам за 2023 год, в котором россияне не выступали.

Скейтбординг (4)

Ситуация, аналогичная скалолазанию: россиян допускают к международным соревнованиям с 1 января 2024-го, но на Олимпиаду они отобраться не успевают.

Парусный спорт (10)

Международная федерация парусного спорта до сих пор не допустила россиян до соревнований, теоретически это может произойти с апреля 2024 года. Какие-то шансы на олимпийскую квалификацию в таком случае еще останутся, но шансы на выступление наших соотечественников в Париже стремятся к нулю.

Регби 7 (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Фото Global Look Press

Академическая гребля (14)

Россиян допустили к международным стартам, но с жесткими ограничениями. Из слов руководителей национальной федерации понятно, что если в Париж кто и поедет, то это будут отнюдь не лидеры нашей сборной. В такой ситуации не исключено, что россияне сами откажутся от выступления на Олимпиаде, пусть финальная квалификационная регата пройдет в Люцерне только 19-21 мая 2024 года.

Современное пятиборье (2)

Формально россиян допустили к международным стартам еще летом 2023 года, но из-за сроков подачи и рассмотрения заявок на международный статус в соревнованиях они так пока и не выступали. По олимпийскому рейтингу попасть на Игры вряд ли удастся, а вот в случае попадания в тройки призеров на ЧМ-2024 (21-24 июня, Чжэнчжоу) это вполне возможно. Хотя для начала россияне на этот чемпионат мира должны еще поехать.

Дзюдо (15)

По регламенту олимпийская квалификация закроется 23 июня 2024 года. Лицензии в каждом весе получат представители (по одному лучшему борцу) топ-17 стран мирового рейтинга. Пока этому критерию соответствуют 10 россиян — Рамазан Абдулаев (60 кг), Махмадбек Махмадбеков (73 кг), Давид Карапетян (81 кг), Михаил Угольников (90 кг), Матвей Каниковский (100 кг), Инал Тасоев (+100 кг), Сабина Гилязова (48 кг), Дарья Курбанмамадова (57 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (78+ кг), но они могут еще проиграть и внутреннюю конкуренцию. С учетом предстоящего большого количества стартов и дополнительной европейской квоты россияне вполне могут квалифицироваться во всех 14 индивидуальных категориях. К смешанному командному турниру их, вероятно, не допустят.

Гандбол (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Гольф (2)

Россияне были допущены к международным стартам с мая 2023 года, квалификация к Олимпиаде-2024 завершается только в июне 2024 года. Но она будет на основании международного рейтинга, а там позиции россиян крайне слабы. Так что особых шансов увидеть их на Играх нет.

Футбол (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Хоккей на траве (2)

Командный вид спорта. Россия не допущена.

Фото Global Look Press

Фехтование (12)

Формально россиян еще весной 2024-го допустили к международным стартам, но фактически все лидеры сборной не прошли фильтр нейтральности и остались за бортом соревнований. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов выразил мнение, что участие россиян в Играх-2024 в этом виде — что-то из области фантастики.

Конный спорт (6)

В конце ноября стало известно, что россиян собираются допустить до международных стартов, но когда и на каких условиях, пока неизвестно. С учетом не самых сильных позиций наших спортсменов на международной арене квалифицироваться на Игры им будет крайне сложно.

Брейкинг (2)

В августе Международная федерация танцевального спорта объявила о допуске россиян в нейтральном статусе, однако россияне первую часть отбора уже пропустили. И не факт, что примут участие в отборочной серии в марте — июне 2024 года. По крайней мере, самый известный российский спортсмен в этом виде, победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) заявил, что условия допуска ему не подходят. Однако теоретически участие россиян в Играх в Париже возможно.