«Европа использует двойные стандарты». Неожиданное заявление МОК

Томас Бах немного подсластил пилюлю России после информации о переносе решения о допуске на Игры-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление с резкой критикой западного подхода к политическим санкциям против России в спорте. Подобное выступление выглядит неожиданным на фоне вчерашних новостей о том, что наш олимпийский комитет не получит приглашения в Париж-2024 в оговоренные сроки (за год на Игр). С другой стороны — все логично. Томас Бах считает, что единственный способ спасти большой спорт в нынешних условиях — это подняться над схваткой, не поддерживая ни одну из сторон конфликта. Другой вопрос — возможен ли нейтралитет МОК в ситуации, когда ближайшие Игры пройдут во Франции, а все крупнейшие спонсоры олимпийского движения — западные компании.

Как бы то ни было, мы наблюдаем попытку пиарщиков Баха подискутировать с Западом на тему автономии и аполитичности спорта. И в этом плане заявление МОК выглядит забавным и местами — даже отважным. Единственное, что смущает: похожие идеи звучат из Лозанны достаточно давно, но из них обычно следуют парадоксальные выводы о необходимости сохранения санкций ради «целостности спорта». Но, в конце концов, капля камень точит. И то, что Бах и его окружение постепенно отходят от радикальных антироссийских позиций — это факт. Какие же конкретные претензии сейчас предъявляют Западу олимпийские лидеры?

Грубо пренебрегают мнением ООН

Портал Inside the Games опубликовал выдержки из заявления МОК, в котором содержится критика позиции «некоторых европейских правительств», которые избирательно подходят к оценке разных вооруженных конфликтов и пытаются наказать только российских и белорусских спортсменов, игнорируя все прочие аналогичные события. «Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать волю большинства в олимпийском движении или автономию спорта, которую они восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза», — говорится в документе МОК.

— В ходе консультаций эти правительства демонстрируют двойные стандарты, — отмечают представители международного комитета. — Мы не видели ни одного комментария об их отношении к выступлению спортсменов из стран, которые вовлечены в остальные 70 вооруженных конфликтов и кризисов в мире. Еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах они всегда подчеркивают свою приверженность соблюдению прав человека.

Здесь нужно объяснить, что речь о докладе, который в конце января подготовили эксперты ООН британка греческого происхождения Александра Ксантаки и представительница Индии К.П. Ашвини. В нем указывается на то, что дискриминация россиян и белорусов в спорте из-за их национальной принадлежности является нарушением прав человека — в первую очередь права свободно заниматься спортом и физической активностью. Именно этот доклад позволил Томасу Баху изменить прежнюю позицию по тотальному запрету на выступление атлетов из России и Белоруссии и перейти к более мягкому варианту — санкции против правительств, а не против спортсменов.

Фото AFP

Позиции противоречат миссии спорта и Олимпийской хартии

— Все заинтересованные стороны ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен может участвовать в соревнованиях, — продолжает гневную тираду пресс-релиз МОК. — Если подобное произойдет, это будет конец международного спорта, каким мы его знаем. Мы получили письмо, подписанное главами всех пяти континентальных ассоциаций НОК, в котором приветствуются рекомендации МОК в защиту автономии спорта и гарантии, что международные соревнования открыты для спортсменов из всех стран.

Про «автономию» и «конец международного спорта» Бах в последние полгода говорит постоянно. Эта позиция стала ответом на попытки министров из четырех десятков стран западного лагеря заставить МОК запретить россиянам и белорусам выступать на Играх в Париже даже под нейтральным флагом. В ответ на отповедь из Лозанны чиновники Запада подчеркнули, что автономию они уважают, но своего мнения не изменят. Правда, идея коллективного бойкота все-таки отвергнута — сейчас об этом говорят только Украина и страны Прибалтики. А в качестве альтернативной позиции есть заявление 120 стран Движения неприсоединения с требованием допустить до Игр-2024 всех членов олимпийской семьи без исключения.

— Российская сторона хочет, чтобы МОК игнорировал конфликт, — констатирует пресс-служба МОК. — А украинцы требуют, чтобы МОК изолировал всех, у кого есть российский и белорусский паспорт. Обе позиции противоречат миссии спорта и Олимпийской хартии. В такой ситуации МОК ориентируется на собственные ценности, которые основаны на мире, единстве, солидарности и недискриминации. Сложные политические проблемы не имеют простых решений. Только популисты притворяются, что противоречия снять легко и просто.

Томас Бах. Фото AFP

Бах ищет «золотую середину»

Бах действительно избрал очень опасную стратегию, особенно с учетом того, что после Олимпиады в Пекине он почти год в целом придерживался прозападного направления. Согласно рекомендациям МОК, российские и белорусские спортсмены не могли выступать на международной арене в подавляющем большинстве видов спорта. Со временем стало понятно, что выбранный курс на разобщение — это тупик, но попытка изгнать политику из спорта встречает резкое неприятие в западных СМИ, а также в правительственных кругах Европы и Северной Америки. Для Баха это очень непросто, ведь он сам — немец, а штаб-квартира МОК находится в Швейцарии.

— Как глобальная организация, МОК сталкивается с противоречивыми взглядами и интересами, которые пытаются увести нас в разные стороны, — говорится в пресс-релизе международного комитета. — Федерации разделились в своей реакции на рекомендации МОК: некоторые, в том числе легкая атлетика, предпочли сохранить свои запреты в силе в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Что касается МОК, то мы еще не приняли решения об участии спортсменов из этих двух стран в Олимпиаде следующего года в Париже. При этом мы приветствуем заявление 120 государств — членов Движения неприсоединения, в котором говорится, что допуск спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов станет «ярким символом единства человечества».

Напомню, что в России затягивание вопроса о приглашении ОКР в Париж-2024 вчера вызвало очень нервную реакцию. Проволочку резко раскритиковали и глава Минспорта Олег Матыцин, и руководитель национального олимпийского комитета Станислав Поздняков. Что касается западных СМИ, то большинство из них сходится во мнении, что МОК продолжает надеяться на улучшение геополитической ситуации, и поэтому намерен тянуть с решением острого вопроса до последнего. Еще одна точка зрения обозревателей — Бах ищет «золотую середину», а эти поиски требуют дополнительного времени. Сколько конкретно — видимо, не знает и сам олимпийский лидер.