МОК передвинул сроки приглашения России в Париж-2024. Что это значит?

Томас Бах опять откладывает сложнейший вопрос, хотя отступать ему некуда.

Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат 26 июля приглашения на Игры-2024 в Париж, которые традиционно рассылаются всем НОКам ровно за год до старта Олимпиады. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Если данная информация — не результат несогласованных действий между руководством и аппаратом Международного олимпийского комитета (что тоже вполне вероятно), это означает, что финальный вердикт по поводу допуска россиян и белорусов на ближайшие летние ОИ, которого все ждали 20 июля, снова откладывается. Это еще не окончательный отказ, но жирный намек на то, что Томас Бах намерен тянуть до последнего, не говоря ни «да», ни «нет». Между тем квалификация на Игры давно идет, и у наших спортсменов есть шанс не попасть в Париж не из-за политического запрета, а исключительно по организационным причинам.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Технический момент или новая задержка?

В заявлении на сайте МОК в обновляемом разделе «вопросы и ответы» говорится следующее:

— Действующие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года или зимних Олимпийских игры в Милане, Кортина в 2026 году. МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований. Приглашения в 203 правомочных НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. По указанным причинам в них не будут входить НОК России и Белоруссии, а также НОК Гватемалы, который остается отстраненным.

Собственно, эти утверждения не исключают того, что «решение в надлежащее время» все-таки будет принято, как и планировалось, на сессии МОК 20 июля. И тогда, в случае положительного вердикта, приглашение может быть отправлено, например, 27 или 28 июля. Даже если это произойдет 1 августа, думаю, никто не обидится. Другое дело, если вопрос действительно снова откладывается на неопределенный срок. Во всяком случае в России многие восприняли информацию из Лозанны именно так. Причем всем понятно, что ключевым будет не сам факт допуска россиян, а условия, на которых это будет сделано. Не исключено, что именно с этим связана проволочка с приглашением. 20 июля нам предъявят критерии и будут ждать, согласится на них Россия или нет.

— Конечно, мы всегда надеемся получить приглашение, ни от чего сами не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос — в обмен на что? — приводит ТАСС слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. — Если для этого нужно отказаться от родины и предать ее, то, конечно, нас такое не устраивает. К тем унижениям, которые придумывают англосаксы, когда говорят: «Выступайте под нейтральным флагом и без гимна», — сейчас добавляют то, что ты должен публично осудить наше решение по проведению СВО. Конечно, мы с этим не согласны.

Олимпийский флаг. Фото Global Look Press

Правила при отсутствии правил

Ранее МОК неоднократно переносил сроки решения вопроса о допуске россиян и белорусов в Париж. В мартовском постановлении исполкома комитета даже специально оговаривалось, что частичное снятие санкций затрагивает только турниры под эгидой международных федераций. Хотя, казалось бы, чего проще? Покончить со всей неопределенностью разом. Однако одно дело — свалить ответственность на отдельные виды спорта. Другое — получить бурю гнева от западных СМИ и правительств в случае отказа от дискриминации всех атлетов по признаку паспорта. Или нарваться на скандал с Россией и ее союзниками из Азии, Африки и Латинской Америки в случае категорического запрета.

— Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма, — приводит ТАСС мнение министра спорта РФ Олега Матыцина. — В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Когда они будут [приглашать] - непонятно.

— Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях по сути лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте, — написал в соцсетях глава ОКР Станислав Поздняков. — Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось. Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства. При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убежден, — осознанный подход, который свидетельствует о том, что олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния. Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения?

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Есть ли разумное объяснение?

Очевидно, что все предыдущие проволочки со стороны МОК были связаны с тем, что Томас Бах рассчитывал на разрядку геополитической напряженности. Однако сейчас надежда на то, что спортивное сообщество в обозримом будущем перестанет испытывать на себе колоссальное давление с разных сторон — минимальная. Единственное разумное объяснение необходимости снова «немного подождать» — это то, что глава олимпийского движения лично пока не определился с тем, как с минимальными репутационными потерями выкрутиться из нынешней ситуации. К тому, что «дискриминация спортсменов по национальному признаку» и «вмешательство правительств в автономию спорта» — это нехорошо, высокопоставленный немец шел почти год.

Сколько времени нужно Баху и его команде сейчас — не знает никто. Между тем на решение вопроса именно 20 июля было завязано очень многое. В частности, приглашение наших атлетов на Азиатские игры, которые пройдут в сентябре в Китае. Ну и квалификационные старты тоже в самом разгаре.

Если исполком и сессия МОК действительно отложат «русский вопрос», не исключена ситуация, при которой мы получим допуск в Париж за месяц до Игр, когда закрываются все заявки. И времени побороться за путевки или показать квалификационный норматив просто не останется. И тогда Бах скажет нам: «Видите, мы против дискриминации, но время не вернуть, отбор не переиграть. Поэтому приходите через четыре года». Дай Бог, чтобы такая ситуация оказалась лишь страшным сном. В конце концов — лучше ужасный конец, чем ужас без конца.