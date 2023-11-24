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Сегодня, 12:45

Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Global Look Press
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Нашим спортсменам надо быть готовыми, что допуск на международные старты на специальных условиях — очень дорогое удовольствие.

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев поднял волну гнева в нашем спортивном сообществе, озвучив суммы, которые требуют некоторые международные федерации за проверку россиян на «политическую нейтральность». Законность такой проверки вызывает большие сомнения, хотя она и предусмотрена рекомендациями МОК. Еще больше негодования порождает намерение иностранных чиновников возложить оплату этого процесса на российскую сторону, а также стоимость данных «услуг». Обнародованные цифры рождают подозрение, что федерации просто хотят нажиться на санкциях. Впрочем, сомнений в этом не было и раньше. Восьмилетний опыт противостояния с World Athletics свидетельствует: пока мы находимся в уязвимом положении, из нас будут выкачивать деньги всеми возможными способами.

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Налог на допуск

«Для получения нейтрального статуса спортсмен должен пройти проверку на непричастность к ЦСКА, «Динамо» или силовым ведомствам. В отдельных международных спортивных федерациях эта процедура платная, — заявил Сенглеев на лекции в инновационном центре ОКР. — Например, в Международной федерации гимнастики стоимость составляет 3000 швейцарских франков (3100 евро. — Прим. «СЭ») за спортсмена, за вспомогательный персонал — 1500 швейцарских франков (1550 евро). Еще больше хочет получить Международная федерация скалолазания — 5000 евро (5150) за одного спортсмена. Международные спортивные федерации воспринимают Россию как возможность получения дополнительного дохода».

Скорее всего, речь здесь идет не только о выяснении ведомственной принадлежности (что можно уточнить, направив всего один бесплатный запрос), а в целом о проверке «политической нейтральности» атлета. Скорее всего, она включает в себя мониторинг СМИ и соцсетей на предмет выступлений спортсменов на тему вооруженного конфликта на Украине. Для этого федерациям придется нанимать дополнительных сотрудников или привлекать сторонние организации (например, детективные агентства). Затраты на них действительно не запланированы в бюджетах, и эти деньги надо откуда-то брать. Другой вопрос — насколько корректно напрямую взимать их за обработку каждой заявки, ведь это превращается в «налог на допуск».

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Все подобные бюрократические схемы отработаны в легкой атлетике во время допингового скандала вокруг российской сборной. С 2016 года World Athletics ежегодно взимала с наших атлетов плату за рассмотрение заявки на нейтральный статус. Правда, взнос составлял всего 250 долларов. Но платить надо было каждый год, причем без гарантии положительного решения. Многие заявки отклонялись без объяснения или зависали в комиссии по допуску на неопределенный срок. И все это при том, что Россия еще отдельно оплачивала работу комиссии по восстановлению. И там речь шла уже о суммах в миллионы долларов. WA без стеснения превратил нашу страну в «дойную корову». И нет сомнений, что многие международные федерации сейчас пойдут по тому же пути.

Олимпийский флаг
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Саботаж решения МОК

В нашем спортивном сообществе атлетов, вынужденных просить нейтральный статус, считают жертвами. Мало того что им придется выступать без флага, так еще и приходится подписывать унизительные декларации или доказывать свою нейтральность при помощи соцсетей. И к тому же платить за это очень серьезную сумму. Однако, согласно логике международных спортивных чиновников, пострадавшей стороной здесь является не спортсмен, а федерация. Ради выполнения рекомендаций МОК она вынуждена осваивать новое направление деятельности — политический сыск. И платить за это, по замыслу функционеров, должны те, ради кого все это устраивается, — россияне.

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Другой вопрос, что никто не заставляет федерации рвать на себе жилы в этом направлении. Ряд организаций уже спокойно провели с участием наших спортсменов чемпионаты мира, не устраивая при этом поборов за рассмотрение заявок. И, как показала практика, украинские спортивные деятели накануне больших стартов устраивают проверку соцсетей коллег из России совершенно бесплатно. И все, что остается чиновникам, так это проверить адекватность претензий наших хейтеров. Эта задача точно не тянет на 5000 евро с человека. Да и в целом любое дело, как известно, можно довести до абсурда. Особенно если поставить себе целью не прекратить дискриминацию россиян, а саботировать решение МОК.

Ну, и главный вопрос для нас в нынешней ситуации — надо ли платить? И если да, то кто это должен делать: сам спортсмен или национальная федерация/регион/спонсоры? С одной стороны, соглашаясь на такие безумные суммы, мы показываем вымогателям, что готовы на все ради возвращения и заранее согласны с любой самой безумной аргументацией. Это гарантирует, что в ближайшем будущем нам предъявят новые счета. Ведь ситуация с частичным отстранением россиян — уникальная для мирового спорта и открывает большой простор для фантазии. С другой стороны, если мы вынудим спортсменов самих искать деньги для получения нейтрального статуса, это станет для нашего спорта поводом для раскола.

Сборная России под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018
Сборная России под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018.
Фото Global Look Press

Обычный беспредел

На самом деле отдельные атлеты чисто по финансовым причинам готовы вернуться в нейтральном статусе, несмотря на все препоны. По данным Владимира Сенглеева, только за 2022 год наши спортсмены недополучили от международных спортивных федераций не менее 2,7 миллиона долларов (это по данным 41 процента организаций, то есть в реальности сумма точно выше 5 миллионов). Для многих видов спорта это большие деньги, которые не удается компенсировать внутренними стартами, несмотря на все старания Минспорта и национальных федераций, а также стипендии ОКР.

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Есть те, кто воспринимает плату за нейтральный статус как некую инвестицию, которая позволит зарабатывать спортом дальше. Раньше такой инвестицией считалась международная лицензия. Но это была символическая сумма (несколько десятков евро), и для членов сборной ее вносила национальная федерация. Сейчас же «налог на нейтральный статус» в 5000 евро может оказаться для камерных дисциплин неподъемным (и неокупаемым за счет призовых). И это, возможно, заставит кого-то задуматься о смене спортивного гражданства. Не исключаю, что подобного исхода некоторые международные федерации и добиваются.

«Конечно, это ненормально. Это обычный беспредел, — сказал в разговоре с «СЭ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Международные федерации уже не понимают, что еще невыполнимого придумать, чтобы не допустить российских спортсменов до соревнований. Они пытаются выдумать очередную глупость. Это все попытки дискриминации наших спортсменов и фактически развал международного олимпийского движения».

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