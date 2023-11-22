«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН

Заместитель полпреда Мария Заболоцкая объяснила, почему наша страна воздержалась при голосовании за «олимпийское перемирие».

Генеральная Ассамблея ООН во вторник приняла резолюцию с призывом об олимпийском перемирии во время летних Игр-2024 в Париже. За документ, предложенный Францией, проголосовали 118 из 193 государств, включая Израиль, Украину и США. Россия, традиционно поддерживавшая подобные инициативы, на сей раз воздержалась. Как объяснила заместитель нашего полпреда при Организации Объединенных Наций Мария Заболоцкая, причина в том, что в текст резолюции внесено положение, подчеркивающее право МОК единолично решать вопрос о доступе спортсменов к соревнованиям. При этом авторы документа отказались включать в него пункт о запрете любой дискриминации в спорте.

Нарушение базовых прав человека

Резолюцию от имени правительства Франции представлял глава оргкомитета ОИ-2024 и трехкратный олимпийский чемпион Тони Эстанге. А с призывом принять документ выступал президент МОК Томас Бах. Воспользовавшись его присутствием, делегация России сочла возможным публично попенять немецкому функционеру за его позицию по ограничению выступления наших атлетов на больших стартах и за дисквалификацию ОКР со странной формулировкой «в связи с нарушением территориальной целостности НОК Украины». Ранее российское руководство уже жестко критиковало действия МОК, но делало это в заочном формате. Впервые Бах выслушал нашу позицию лично.

«Наблюдается опасная тенденция вмешательства политики в спорт, превращения его в инструмент политического давления, — отметила Заболоцкая в своем выступлении в ООН. — Верхом лицемерия и цинизма стало не имеющее аналогов в современной истории незаконное отстранение российских спортсменов от международных соревнований, а также попытки лишить Россию права проводить их на своей территории. Участие наших атлетов в соревнованиях пытаются обусловить не просто нелепыми, но и абсолютно унизительными для человеческого достоинства требованиями».

«Решение МОК отстранить российских атлетов от участия в Олимпийских играх является политизированным и дискриминационным, — отметила высокопоставленный дипломат. — Кроме того, оно еще и лицемерное. Пусть находящийся здесь в этом зале президент МОК г-н Бах расскажет нам, отстранял ли МОК в последнее время спортсменов из стран, участвующих в конфликтах, которые не идут ни в какое сравнение с псевдооснованиями для отстранений российских спортсменов? Двойные стандарты, сегрегация по национальному признаку, проявленные руководством МОК, представляют собой нарушение базовых прав человека».

Выступление Томаса Баха во время заседания ООН. Фото AFP

За построение мирной жизни на планете

Два года назад перед зимними Играми в Пекине за аналогичную резолюцию проголосовали 118 государств, в том числе и Россия. А воздержались представители США и некоторые их союзники, которые пытались таким способом оказать давление на Китай по «уйгурскому вопросу». После начала СВО Томас Бах обвинил нашу страну в нарушении «олимпийского перемирия», что сейчас является главным объяснением антироссийских санкций в спорте (при том, что ни Израиль, ни Палестина не наказываются за происходящее на Ближнем Востоке). В ответ российские представители отмечают, что резолюция ООН носит рекомендательный характер и не предполагает наказания за ее нарушение (санкции за это не упоминаются и в Олимпийской хартии). И до сих пор МОК ни разу не реагировал на подобные события, хотя они регулярно возникали за последние три десятилетия.

Резолюции «За построение более мирной и счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» генеральная Ассамблея ООН принимает каждые два года начиная с 1993-го. Обычно документ примерно за год до Игр вносит страна, организующая предстоящую Олимпиаду. Их текст, как правило, содержит стандартные формулировки, главной из которых является призыв остановить вооруженные конфликты за семь дней до открытия Игр на период до семи дней после закрытия Паралимпиады (данном случае с 19 июля по 15 сентября 2022 года). Однако порой в документ вносятся дополнения с целью уязвить хозяев ОИ или их геополитических оппонентов. Например, накануне Игр-2014 в Сочи западные страны пытались включить в резолюцию пункт о «терпимости к людям разных сексуальных ориентаций». Этот момент удалось обойти с огромным трудом — в документ включили пункт о «содействии социальной интеграции без какой-либо дискриминации».

«Мы традиционно поддерживали [документ об олимпийском перемирии]. Однако в этом году переговоры по резолюции не способствовали ее консенсусному принятию, — объяснила позицию России Мария Заболоцкая. — [В нее включено] положение, которое подчеркивает роль Олимпийского и Паралимпийского комитетов в решении вопроса о доступе спортсменов к соревнованиям. Возникает вопрос, зачем включен этот текст? Фасилитаторы (переговорщики. — Прим. «СЭ») задались целью таким образом поощрить эти органы за их дискриминационные решения?Наша делегация предложила включить в текст общее положение о запрете дискриминации в спорте... Но и эта поправка не была принята во внимание. Мы с рядом других делегаций также предлагали компромиссный вариант — просто процитировать в тексте четвертый принцип Олимпийского движения... Но и на это французские фасилитаторы не согласились».

Томас Бах. Фото Global Look Press

Спортсмены посылают всем мощный сигнал

По факту красивая идея о прекращении конфликтов ради праздника спорта в данный момент превращена не просто в формальность, но и в инструмент давления на другие страны. Например, во время обсуждения нынешней резолюции представитель Украины призвал отстранить от участия в Играх в Париже всех российских спортсменов даже в нейтральном статусе на том основании, что Россия якобы нарушила олимпийское перемирие не только в 2022-м, но и в 2008-м и 2014-м годах. Видимо, здесь имеется в виду конфликт в Южной Осетии и Абхазии, который, как известно, начала грузинская сторона, и бескровный процесс воссоединения Крыма и России.

В своей 13-минутной речи в поддержку резолюции в ООН в Нью-Йорке Бах снова процитировал песню Джона Леннона Give Peace a Chance («Дайте миру шанс»), что он уже делал на открытии ОИ-2022. «В нашем хрупком мире резолюция об олимпийском перемирии актуальна как никогда, — сказал лидер МОК. — В эти трудные времена эта резолюция —наша возможность послать миру недвусмысленный сигнал: мы можем объединиться даже в периоды вооруженных конфликтов и кризисов. Мы можем взяться за руки и работать вместе ради лучшего будущего. Олимпийские игры — единственное событие, которое объединяет весь мир на мирных стартах. Спортсмены посылают всем мощный сигнал: можно бескомпромиссно соревноваться друг с другом и в то же время мирно жить под одной крышей. Это наш вклад в мир».

Далее Бах озвучил свои традиционные тезисы о том, что спорт должен быть политически нейтральным и что спортсмены не должны подвергаться дискриминации из-за действий своих правительств. Все это мы уже неоднократно слышали, как и туманные объяснения по поводу того, почему данные принципы неприменимы к спортсменам из России и Белоруссии. И почему происходящее в секторе Газа — не повод для санкций против Израиля и Палестины. Также от Баха опять досталось странам, которые «претендуют на право решать, кто может участвовать в соревнованиях». Ну и снова прозвучали утверждения, что «старты могут проводить только спортивные организации». Это, вероятно, новая стрела в Игры дружбы, которые МОК уже много раз называл «политизированными соревнованиями».

Мария Заболоцкая с трибуны ООН тоже вспомнила об этом проекте, заявив: «Пользуясь возможностью, приглашаем всех принять участие во Всемирных играх дружбы и Играх будущего, которые состоятся в России в 2024 году». Напомню, что Игры будущего по фиджитал-спорту пройдут в феврале будущего года в Казани, в июне нас также в столице Татарстана жду Игры БРИКС, а Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге запланированы на 15-29 сентября. На этот период не помешало бы перемирие в нашей затянувшейся конфронтации с МОК. Однако рассчитывать на него, видимо, не приходится.