«В МОК процветает геронтократия». Бах и Россия обменялись уколами за год до Олимпиады

Лидер олимпийского движения подозревает, что российская сторона «перестанет вести себя хорошо», получив приглашение на Игры-2024.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ровно за год до старта Игр в Париже объявил о приглашении 203 из 206 национальных олимпийских комитетов. Вне игры пока Россия, Белоруссия и Гватемала (у центральноамериканцев проблемы с выборами главы НОК). О том, что приглашения для нас пока не будет, объявили еще две недели назад. Однако сейчас немецкий функционер озвучил удивительную причину, по которой МОК не торопится с «русским вопросом». Оказывается, Бах использует этот момент как своеобразный крючок, удерживающий российскую сторону от резких шагов. В Москве такие откровения вызвали нервную реакцию.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Все рассосется само собой?

Ранее глава МОК допускал, что вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в Париж-2024 может решиться на сессии МОК, которая пройдет в индийском Мумбае с 14 по 17 октября. Однако сейчас Бах заявил, что никаких дедлайнов и дат просто не существует, а решение планируется принять, «как появится более четкая картина». Что именно должно произойти, осталось загадкой, однако настоящее изумление вызвал другой пассаж немца. «Мы не будем устанавливать крайний срок. Иначе получится так, что до определенной даты все ведут себя хорошо, а после принятия решения меняют свое поведение», — заявил руководитель мирового спорта.

То есть Бах, оказывается, подозревает Россию в том, что она, дождавшись положительного решения по ОИ-2024, начнет нарушать договоренности по нейтральному статусу? Или быть может, опасения главы МОК адресованы вовсе не нам, а нашим оппонентам, которые грозили бойкотом в случае допуска россиян и белорусов? В любом случае стратегия более чем странная — тянуть до последнего и держать всех в подвешенном состоянии, рассчитывая, что все рассосется само собой. При таком раскладе вердикта, видимо, надо ждать только в июне 2024 года перед закрытием заявок в Париж.

— Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре, — отметил Бах. — В нашем хрупком мире, полном конфликтов, разногласий и войн, мы нуждаемся в этой объединяющей силе больше, чем когда-либо. Олимпийские игры всегда должны наводить мосты, а не возводить стены.

Дмитрий Чернышенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Камень преткновения

— Заявление Баха не стало для нас новостью, — отреагировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС. — МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся «Игры Будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби.

Фиджитал «Игры Будущего» планируется провести в Казани 23 февраля — 3 марта 2024 года, Игры БРИКС — 4-18 июня 2024-го также в Казани, а Игры дружбы — в сентябре 2024-го в Москве. Ранее Бах негативно отзывался об этих стартах, охарактеризовав их как «политизированные». Наши чиновники также подчеркивали, что они не являются альтернативной ОИ, а также дополняют главный старт четырехлетия.

Что касается «геронтократии», то это давняя проблема МОК — организации с пожизненным членством. Ее еще в 1999 году пытался решить Хуан Антонио Самаранч, введя предельный возраст для работы в организации в 70 лет. Однако затем планка была повышена до 80 лет. В итоге руководство комитета в возрастном выражении сейчас выглядит так: президент немец Томас Бах (69 лет), вице-президенты Нг Сэр Мянг из Сингапура (74 года), австралиец Джон Коутс (73 года), Николь Хевертц из Арубы (59 лет), испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (63 года).

Петер Сийярто. Фото Global Look Press

— Это будет полноценная Олимпиада или омраченная бойкотом? — задался вопросом глава МИД Венгрии Петер Сийярто. — МОК работает над тем, чтобы в Играх могли принять участие спортсмены из всех стран, в том числе из России и Белоруссии. Мы поддерживаем эти усилия, потому что спортсмены не могут страдать от решений политиков. Я считаю, мы сейчас должны поддерживать идею, чтобы спортсмены, которые ничего не могут поделать с политической ситуацией, не теряли возможности побороться в спортивных состязаниях на грядущей летней Олимпиаде.

Однако мы все равно видим, что по мере приближения Игр-2024 риторика становится все более острой. И очевидно, что главным камнем преткновения станут критерии допуска. Бах сегодня намекнул, что за основу планирует взять правила, по которым наших атлетов сейчас заявляют на чемпионаты мира и Европы. Однако ситуация, когда в Париж не поедут представители командных видов спорта, спортсмены из ЦСКА и «Динамо», а также те, кто публично поддержал СВО, вряд ли устроит российскую сторону. И здесь скандала не избежать, как бы Бах ни пытался оттянуть его начало при помощи своих соратников-«геронтократов».