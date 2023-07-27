Украинцы отказались от запрета соревноваться с россиянами. Что это меняет?

Важная новость для международных федераций, которые еще не сняли запрет на выступление наших спортсменов в нейтральном статусе.

Министерство молодежи и спорта Украины официально объявило о завершении бойкота соревнований с участием спортсменов из России и Белоруссии. Теперь украинским атлетам запрещено только участие в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают «под своим национальным флагом, используют национальную символику либо действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Белоруссии». Политическая кампания, вызывавшая критику в МОК, завершилась через три с половиной месяца по банальной причине — украинцы поняли, что их акция в первую очередь вредит им самим.

Изменение формулировки

«Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Многие из состязаний, которые бойкотирует Украина, в данный момент являются квалификационными на летние Игры. Украинцы рискуют в некоторых видах спорта упустить возможность отобраться в Париж», — объяснил решение глава НОК и министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

За время бойкота, который против правил не привел к длительной дисквалификации украинских сборных, были пропущены чемпионаты мира по дзюдо, тхэквондо и боксу. А также частично — чемпионаты Европы и мира по фехтованию. Фехтовальщикам должно быть особенно обидно, поскольку снятие запрета произошло прямо во время ЧМ, и некоторые из украинцев уже успели сняться с поединков против россиян. Например, шпажист Игорь Рейзлин буквально позавчера отказался от встречи с россиянином Вадимом Анохиным, повергнув себя риску серьезного наказания.

Собственно, и раньше бойкот не был абсолютным. Например, в женском теннисе украинки встречаются с россиянками и белорусками практически каждую неделю. И до сих пор снятий с этих матчей по политическим причинам практически не происходило — единственным нюансом оставался только отказ представительниц Украины от послематчевого рукопожатия.

Понимая абсурдность препонов на коммерческих турнирах, Министерство спорта Украины еще 18 июня изменило формулировку скандального приказа, использовав вместо фразы «запретить участие» оборот «не командировать». Это означало, что украинский бюджет отказывался финансировать политические неблагонадежные выступления своих спортсменов. Но и здесь нашлись лазейки. Фехтовальщикам оплатили поездки на ЧЕ и ЧМ, но попросили не заявляться в одни дисциплины с россиянами или не выходить на поединки против спортсменов из нашей страны.

Ольга Харлан. Фото Global Look Press

Двойные стандарты

Отмена запрета может оказаться очень кстати для главной звезды украинского фехтования Ольги Харлан. Прямо сегодня в первом раунде квалификации личного турнира саблисток она по воле жребия должна выступить против россиянки Анны Смирновой. Ранее Харлан, которая является олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, жестко критиковала позицию министерства спорта.

— В некоторых видах спорта, как это было по дзюдо, наши спортсмены не поехали на ЧМ, потому что там были допущены военнослужащие, первые номера мирового рейтинга. Тогда я вижу хоть какой-то смысл в этом бойкоте, — говорила Ольга в интервью Tribuna.com. — Здесь я смысла не вижу ни одного. Едут 25-е номера российского рейтинга, они делают это намеренно... В нашем виде спорта россияне просто откровенно говорят, что мы просто не хотим, чтобы украинцы соревновались. Потому что мы знаем решение вашего минспорта и реагируем на него своей заявкой. Почему у нас есть двойные стандарты, почему одним можно, а другим нет?

Если Харлан сегодня выйдет на бой, важным моментом станет рукопожатие. В правилах FIE говорится, что перед началом каждого поединка оба фехтовальщика должны исполнить салют своему сопернику, рефери и зрителям. А когда засчитывают последний укол, то поединок не заканчивается, пока оба фехтовальщика не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, им должна быть показана черная карточка, что означает снятие с турнира.

Лариса Коробейникова и Аличе Вольпи. Фото Global Look Press

Тактика изменилась

Впрочем, все эти дискуссии, наверное, — внутреннее дело украинских команд. Нас же интересует, как повлияет отмена бойкота на российских спортсменов. В первую очередь новости из Киева — важный посыл для всех международных федераций. Становится очевидным: отказ соревноваться с атлетами из России и Белоруссии для наших оппонентов не вопрос принципа. Как только Украина поняла, что организаторы соревнований не идут у них на поводу и не банят всех россиян без разбору, тактика моментально изменилась.

Это значит, что забота о чувствах украинцев, о которых в последние полтора года много говорили представители некоторых федераций и руководители МОК, теперь вообще не имеет смысла. Раз Украина ради Олимпиады готова выступать на одном стадионе и находится в одних раздевалках с россиянами и белорусами, значит, бойкота Игр-2024 со стороны украинцев и их союзников в случае появления там наших атлетов в нейтральном статусе, видимо, не будет. И это окончательно развязывает руки МОК в решении для ОИ в Париже «русского вопроса», который Томас Бах постоянно откладывает «до прояснения ситуации».

Конечно, ситуация все равно ненормальная, и мировому спорту предстоит еще много сделать, чтобы избавиться от политического давления. Но шаг в этом направлении сделан, что не может не радовать. Во всяком случае, теперь позиция международных федераций легкой атлетики, водных видов спорта, серфинга и конного спорта, которые отказываются выполнять рекомендации МОК по ослаблению санкций против России и Белоруссии, выглядит совсем уж глупо.