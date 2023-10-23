«Не исключаю, что кто-то из россиян может оказаться на Олимпиаде-2024 на свой страх и риск». Сальников — о санкциях

Глава Всероссийской федерации плавания — о «пирожках» МОК и выступлениях без флага.

Владимир Сальников за свою жизнь четыре раза поднимался на наивысшую ступень олимпийского пьедестала и не понаслышке знает, каково это, когда во время вручения золотой медали играет гимн страны, а над головой развивается национальный флаг. Ближайшие Олимпийские игры начнутся меньше чем через год, но поедут ли туда наши пловцы, все еще непонятно. Ясно одно — государственной атрибутики в Париже-2024 не будет, а критерии нейтральности спортсменов вызывают очень много вопросов. В интервью «СЭ» глава Всероссийской федерации плавания рассказал о своем отношении к санкциям, перспективах суда с World Aquatics, а также о возвращении Юлии Ефимовой в бассейн.

Нейтральный статус

- Президент РФ Владимир Путин назвал недопуск россиян к международным турнирам этнической дискриминацией, а глава ОКР Станислав Поздняков — спортивным геноцидом. А какой термин подобрали бы вы?

— Считаю, что это унижение. Но МОК продолжает настаивать, что дискриминации никакой нет. Это вызывает недоумение. А еще больше я удивляюсь другому. Вот если вы приглашаете кого-то в гости на пироги, вы в том числе хотите получить удовольствие от встречи. А если вы не хотите общения, то начинаете придумывать поводы, чтобы гости к вам не пришли. Это сейчас и делают — придумывают поводы. Лезть через закрытую дверь бессмысленно. Нас видеть не хотят. Как сказала Ирина Винер, им надо, чтоб мы с белым флагом сдались в плен. Для меня это неприемлемо. И думаю, что для большинства спортсменов, которые ощутили всю эту дискриминацию, — тоже. Но за других я решать не могу и не буду. Скажу лишь, что для меня государственные атрибуты — важные ценности, без которых я не представляю выступлений на соревнованиях.

— Когда была опубликована информация о критериях допуска к международным стартам, Юля Ефимова сказала, что спортсмены ждут мнения руководства. Так какое мнение у руководства?

— То, что надо оставить решение чуть-чуть на потом. А если завтра упадет метеорит, что мы будем делать? Я не сторонник принятия скоропалительных решений. Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми. Возможно, завтра что-то изменится. Тогда мы соберемся с вами и спортсменами и обсудим, где мы оказались. Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже (шучу), шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск.

— А какие мнения среди лидеров нашей сборной по нейтральному статусу?

— Я думаю, что все находятся в некоем недоумении. Потому что, с одной стороны, ситуация понятная. С другой — где-то плещется лучик надежды и проскальзывает мысль: «А вдруг все вернется?» Не хочу убивать надежду, но надо быть реалистами. Рассуждения по поводу будущего — вещь неблагодарная. Потому что, если можно было все предсказать, мы бы выиграли уже все лотереи, улетели бы в космос и забыли бы все проблемы. Жизнь покажет. Сейчас мы движется вперед. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Этот принцип применим и здесь. Главное — не потерять веру в собственные силы. Эти неприятные вещи дают нам возможность обратить взор внутрь и подумать, как сделать лучше там, где нас не достанут никакие враги.

Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Игры БРИКС

— Завершились Игры БРИКС. Как вам в целом уровень конкуренции?

— Мы выступили очень достойно, два десятка побед и россыпь других медалей, но это было ожидаемо. Специально к турниру мы не готовились, но наши пловцы блистательно выступили. Уверен, для них это очень важный момент в их спортивной жизни. В условиях ограничений Игры БРИКС дали нашим спортсменам глоток свежего воздуха. Тем более что соревнования проходили в ЮАР. Это отличная страна. Но, конечно, конкуренция была ниже, чем на чемпионатах мира и Европы, но это не отменяет того, что эти Игры должны развиваться.

Очень рад, что в нашей стране в 2024 году состоятся и Игры дружбы, и Игры БРИКС следующим летом в Казани. Здесь есть интересные новые форматы, которые могут быть отработаны на соревнованиях. Отдельно о них говорить раньше времени не хочется, но есть идеи, которые позволят соревноваться вообще любому подготовленному или неподготовленному спортсмену. Это принцип гандикапа. Сейчас я разрабатываю положение, которое будет представлено в скором времени. Вопрос там только по технической части. Хотите секрет?

— Конечно!

— Допустим, вы проплываете 50 метров за 50 секунд. Рылов проплывет 50 метров за 21,3 секунды. Ну понятно, что у вас нет шансов против него... Но, если мы вычтем из вашего результата его результат и вы стартуете раньше с учетом этой разницы, то победит тот, кто покажет свой лучший результат по отношению к заявочному. То есть борьба получится на последних пяти метрах дистанции. И это даст вам шанс победить. Подобные соревнования я проводил на Кубке Сальникова. Иногда у нас молодые спортсмены обыгрывали звезд национальной сборной. Может, в этом году мы тоже проведем нечто подобное.

Хоть это неофициальный старт, сам по себе формат интересный, его вполне можно применить и на соревнованиях в рамках БРИКС. Также это может использоваться в эстафетах. Но технический вопрос еще не решен. К примеру, вам с Рыловым соревноваться проще, чем Колесникову с Рыловым, потому что их разница прохождения 50 метров будет в десятые или даже сотые доли секунды. При этом каждый участник должен реагировать только на свой стартовый сигнал, а это не просто при таком малом промежутке времени.

- Вернемся к общей ситуации с санкциями против российских атлетов.

— Ребята стойко держат удар. Мы стараемся использовать сложившиеся условия с пользой для себя. Повысили уровень проведения и призовой фонд всероссийских соревнований. Был подписан контракт на трансляцию зимнего и летнего чемпионатов России, Кубка России и Кубка Сальникова. Мы расширяем аудиторию подписчиков в социальных сетях. Плавание как спорт выходит на новый рубеж с точки зрения востребованности у родителей. Все хотят, чтобы их дети умели плавать. По поручению президента мы занимаемся программой «Плавание для всех», которая предусматривает обучение навыкам плавания учащихся младших классов. Бассейнов становится больше, но необходимость в их строительстве сохраняется.

Плавание — это залог долголетия, сохранения работоспособности и активной жизни. Мой любимый пример — спортсмены категории «мастерс». В нашем виде спорта возрастные категории начинаются с 25 лет и далее, а заканчиваются — в 100 плюс. Наша Ольга Кирилловна Кокорина стояла в 93 года на пьедестале чемпионата Европы. Считаю, что по совокупности положительных факторов плавание — спорт номер один.

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Ефимова еще не закончила карьеру

— Юлия Ефимова продолжает свою карьеру?

— По моей информации, она собирается выступить на чемпионате России. Посмотрим, насколько ожидания оправдаются. Она — талантливая спортсменка, и не раз доказывала, что способна показывать высокие результаты. У нее осталось желание доказать, прежде всего самой себе, ну и всему остальному миру, что она заслуживает внимания и уважения.

— Какой сейчас статус у Евгения Рылова? Будет ли он принимать участие во внутренних стартах?

— У него есть все возможности продолжать спортивную карьеру, но он сам принимает решение. Я доволен его результатами, но конкуренция растет, и расслабиться ему не позволяют. Необходимо думать, как спланировать тренировочный цикл, чтобы выглядеть достойно. Два десятка лет назад мы пятью-десятью спортсменами закрывали всё и вся, и никакой молодежи не было, лидерам можно было расслабиться. Сейчас такой возможности не дают юниоры, которые жаждут побед и результатов.

- Мы увидим Евгения на чемпионате России?

— Да, он готовится.

— Тенденция смены спортивного гражданства есть во многих видах спорта, в том числе и в плавании. Как относитесь к переходу Софье Сподаренко в сборную Казахстана?

— Никак. Не вижу в этом никакой трагедии, ни подвига, ни предательства. Ее корни оттуда. Она очень хотела перейти. Это ее выбор. Во всяком случае он мне понятен.

— Вы говорили, что возможен суд с ВФП и World Aquatics из-за критериев допуска. Какая сейчас ситуация?

— Прежде чем судиться, мы должны все хорошо подготовить. Сейчас мы консультируемся с ведущими специалистами, в том числе и в ОКР. Кроме критериев допуска есть еще другие вещи, которые нам непонятны. Мы также будем совместно с ОКР отрабатывать позицию, которая должна быть четко сформулирована, потому что мы за правое дело. Другой вопрос — а судьи кто? Чтобы не попасть в ситуацию, при которой заведомо будет подготовлен далекий от справедливости вердикт, надо все тщательно взвесить. Этим мы сейчас и занимаемся.