«Они едут как никто от никого». Российских участников Олимпиады-2024 некому финансировать?

Спортсменам придется ради нейтрального статуса на Играх отказаться от любой помощи своей страны.

Если российских спортсменов и допустят до Олимпиады в Париже, то только в нейтральном статусе. Причем такой статус вовсе не означает лишь отсутствие флага и гимна, нет — все серьезнее. Как дали понять чиновники Министерства спорта и ОКР, по сути финансировать подготовку наших нейтральных участников Игр-2024 по решению МОК, возможно, будет запрещено. Да и премировать, по идее, тоже. По крайней мере, призовой фонд в 800 с лишним миллионов рублей, изначально заложенный для Олимпиады, потратят на поддержку участников Игр дружбы. А что же тогда получат «нейтральные» российские олимпийцы?

Олимпийцам придется туго

Раньше все было предельно понятно — наши участники Олимпиад, даже когда приходилось выступать без флага и гимна, не испытывали никаких финансовых проблем. Подготовку и выезды на соревнования им оплачивали за счет Министерства спорта, свой вклад вносил, само собой, и Олимпийский комитет России. Но для «нейтральных» спортсменов в Париже все будет совсем не так, о чем, собственно, еще в марте сообщили в МОК, пусть и оставили подвешенным вопрос по поводу самого факта участия россиян в Играх в Париже.

Но, предположим, что зеленый свет все же дан и лучшие российские спортсмены (пусть, конечно, и далеко не все) получили допуск на Олимпиаду-2024 в пресловутом нейтральном статусе. Что ж, их жизнь сразу станет не проще, а, наоборот, сложнее. И вот почему.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», — цитирует ТАСС заместителя министра спорта России Азата Кадырова, выступавшего на заседании комитета Госдумы по спорту. Там парламентарии совместно с представителями Минспорта РФ обсуждали бюджет в сфере спорта на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Хотя не факт, что это означает отказ от бонусов, поскольку министр спорта Олег Матыцин тут же уточнил: «У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призерам Олимпийских игр. После того как Международный олимпийский комитет определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании. Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров».

На тему, будут ли в Олимпийском комитете России компенсировать финансовые издержки спортсменам, решившим ехать на Игры, высказался и глава ОКР Станислав Поздняков: «Ответ очень простой: открываем рекомендации МОК от 28 марта и находим пункт, где сказано о спортсменах, которые выбрали путь нейтрализации. Они не должны ассоциироваться не только со своими национальными комитетами, но и с НОК. Фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов».

Впрочем, в МОК в марте дали рекомендации по поводу международных стартов за исключением Олимпиад. Что, в принципе, логично, зачем рекомендации по финансированию, если еще нет решения — пускать россиян на Игры или нет. Так что в случае, если МОК откроет нашим спортсменам дорогу в Париж, вероятность столь же жестких финансовых критериев нейтральности, запрещающих олимпийцам из России получать деньги от Минспорта или ОКР, весьма высока.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не в деньгах счастье?

С другой стороны, сейчас рекомендации не мешают ездить на чемпионаты мира тем же борцам или фехтовальщикам. Очевидно, они это делают не за свой счет, поэтому от источников помощи в нашей стране спортсмены не отрезаны. Вряд ли удастся полностью лишить их денег от спонсоров и при подготовке к Играм. Но очевидно, что стандартную и хорошо налаженную схему подготовки к Олимпиаде придется менять. И это, конечно, станет дополнительной морокой для и без того изнуренных борьбой за олимпийский допуск россиян.

Зато в случае отказа от Олимпиады жить, тренироваться и выступать многим атлетам станет проще. А при недопуске до международных стартов или при самостоятельном решении не выступать в нейтральном статусе никто не только не снимет со ставки Центра спортивной подготовки, но еще и можно получить выплаты от ОКР. По словам Позднякова, уже 5 октября исполком ОКР будет утверждать проект по восполнению потерь спортсменов, возникающих из-за отсутствия международной практики.

«Этот проект предусматривает выплаты членам олимпийской команды России, которые ранее выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться, но лишены возможности участвовать, либо лишены этой возможности своей спортивной федерации, либо по моральным соображениям не хотят подписывать документы. Мы готовы оказать соответствующую поддержку в размере суммы, которую выделяет Министерство спорта по результатам чемпионатов мира. Деятельность ОКР претерпела изменения, сузился диапазон инструментов. Мы нашли средства у нас, здесь. Выплаты единовременные. Будут зачисляться в этом году и в начале следующего — по летним видам. 500, 350 и 250 тысяч рублей в соответствии с результатами. Плюс по 150 тысяч получат все члены олимпийских команд, которые по-прежнему тренируются», — заявил глава ОКР.

Кроме того, атлетам наверняка удастся заработать на Всемирных играх дружбы и Играх БРИКС. Так, победители Игр дружбы, которые запланированы с 15 по 29 сентября 2024-го в Москве и Екатеринбурге, будут по поручению президента уравнены по бонусам с чемпионами Олимпийских игр. Со всеми вытекающими финансовыми последствиями в виде премирования. Напомним, с 2012 года олимпийским чемпионам и призерам у нас платят по 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона рублей за серебро и 1,7 миллиона рублей за бронзу. Явно не останутся внакладе и победители Игр БРИКС, которые состоятся с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.

«Минфином согласовано выделение на Игры БРИКС в сумме 1,29 млрд рублей, на Всемирные игры дружбы — 590 млн рублей, на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» — 262,5 млн рублей, на предоставление субсидий бюджетам новых территорий — 286 млн рублей, обеспечение участия сборных в соревнованиях — 207,5 млн рублей, адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, — в сумме 84,7 млн рублей», — рассказал заместитель министра спорта Кадыров.

Фото Global Look Press

Что же касается призовых за Олимпиаду-2024, то тут все туманно. По словам замминистра, если кто-то выиграет награды в Париже, «вопрос поднимется». Но вряд ли атлеты будут столь же обласканы деньгами и призовыми авто, как прежде. К тому же и сами по себе выплаты с учетом инфляции выглядят уже не столь внушительно, как в 2012-м, когда они и были введены. Напомним, что с 1994 года нашим олимпийцам стали платить в долларах — сначала 15 тысяч за первое место, а с 1996 по 2006 год — по 50 тысяч. Триумфаторы Игр 2008 и 2010 годов были «переведены» на евро — чемпионы получали по 100 тысяч.

После чего с Игр в Лондоне наметился уход с валют недружественных ныне стран в рубли — 4 миллиона тогда по курсу примерно равнялось 100 тысячам евро. Сейчас же в связи с ослаблением курса рубля сумма составляет 38 тысяч 700 евро (при курсе 103,36 рубля за евро от 21 сентября). А ведь не стоит забывать и об инфляции в самой зоне евро — 100 евро в 2010-м сейчас по покупательной способности равны примерно 133 евро. То есть по сути призовые за Олимпиаду уменьшились в три с лишним раза. И это даже при условии, что вопрос по их выплате за Игры-2024 вообще удастся решить. Да и выиграть в Париже, само собой, будет гораздо сложнее, чем победить на Играх дружбы или БРИКС. Так что для российских нейтральных участников Олимпиады счастье будет явно не в деньгах.