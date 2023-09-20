Две сотни участников или единицы допущенных? Сколько российских олимпийцев может попасть на Игры-2024

Оценки спортивных и олимпийских чиновников разнятся, но вряд ли ситуация прояснится до конца нынешнего года.

До старта Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024-го, остается около десяти месяцев, но ясности по поводу участия россиян в этих соревнованиях нет и пока не предвидится. На днях министр спорта Олег Матыцин и глава ОКР Станислав Поздняков разошлись в оценке количества российских участников в Играх-2024. Если Матыцин говорил о максимум 180 спортсменах, то Поздняков высказал мнение, что в Париж смогут поехать только единицы. Попробуем посчитать.

Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Оптимизм и пессимизм

«Порядка 180 — максимальное число спортсменов, которые могут принять участие, учитывая сроки, регламенты и то, что в командных видах спорта и командных дисциплинах не смогут принять участие. Но мы продолжаем подготовку. Надеюсь, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх», — заявил Матыцин. При этом министр дал понять, что речь идет о выступлении в индивидуальном (читай нейтральном) статусе, не представляя сборную России.

«Прогнозы не изменились, цифры были представлены исходя из участия в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре — 180 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону», — подтвердил Матыцин свою оценку на встрече с журналистами в начале этой недели.

В то же время Поздняков прокомментировал слова Матыцина РИА «Новости» следующим образом: «Думаю, министр знает, о чем говорит. У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта». То есть министр спорта в данный момент настроен, скорее, сдержанно оптимистично, а президент ОКР — пессимистично.

«Решение об участии россиян в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают эти условия. Опираясь на результат, в свое время мы примем решение», — еще в июле сообщил глава МОК Томас Бах. Дав понять, что временных рамок не существует, но это будет точно позже октября 2023 года. Скорее всего, судьба нейтральных олимпийцев из России (и Белоруссии) решится только в 2024-м.

Так что на данный момент всем остается только гадать. С учетом того, что и руководство страны не возражает по поводу выступлений в нейтральном статусе, ограничений с российской стороны быть не должно, если, конечно, от россиян не потребует подписать какие-то декларации. И остается вопрос финансирования подготовки к Олимпиаде и самой поездки на Игры нейтральных россиян, но, думается, его удастся решить. А вот проблема олимпийской квалификации по-прежнему стоит остро. Из-за этого в МОК придется либо менять ради нейтральных россиян критерии отбора, либо сохранять их, но изрядно проредив количество наших олимпийцев. Ведь в большинстве видов наши атлеты находятся в подвешенном состоянии и вряд ли сумеют выполнить олимпийскую квалификацию, даже если им в итоге и дадут добро.

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Как насчет сотни олимпийцев?

Итак, оценим возможное число участников Игр в Париже из России, оттолкнувшись от числа наших олимпийцев на Олимпиаде 2021 года в Токио. Тогда в делегацию вошли 335 спортсменов, что исторически очень мало. Но не стоит забывать, что легкоатлеты тогда были ограничены десятью квотами, а тяжелоатлеты — двумя. Что ж, на сей раз в этих двух видах спорта, скорее всего, у россиян шансов квалифицироваться на Игры нет вовсе. Легкоатлетов допускать до международных стартов не собираются до сих пор (в их участие не верит и Матыцин), а тяжелоатлеты сами отказались от участия в «Гран-при» и чемпионате мира, посчитав неприемлемой и дискриминационной представленную им для подписи декларацию.

Шансов по спортивному принципу попасть на Игры в Париж, получив необходимые квоты, у российских штангистов сейчас уже нет. А значит, с учетом легкоатлетов по сравнению с Олимпиадой в Токио будет минус 12 спортсменов. Также не стоит забывать про конный спорт, где россиян не допускают до международных стартов. На Играх два года назад в этом виде выступало пятеро россиян.

Теперь командные виды спорта, где рекомендации МОК выглядят весьма однозначными. Россиян в них видеть на международных соревнованиях не хотят, поэтому приготовимся массово вычитать из списка токийских олимпийцев. Итак, баскетбол 3х3, где, кстати, на Олимпиаде в Японии мужчины и женщины завоевали серебряные медали — здесь в каждой из команд было по четыре человека, а значит, еще минус восемь олимпийцев. В волейболе в заявках мужской и женской сборных было по 12 спортсменов, как и в женском водном поло и женском регби-7. Еще минус 14 олимпийцев будет в связи с недопуском российских гандболисток. Напомним также, что женская сборная по гандболу и мужская по волейболу — вице-чемпионы Игр-2020, как и мужчины в пляжном волейболе. Да в пляжке в командах выступают по двое, но Международная федерация волейбола исключений делать явно не собирается. А в Токио выступало три дуэта.

Поскольку в других командных видах спорта россиян не было и в Токио, несложные арифметические подсчеты дают минус 76 олимпийцев только в командных видах спорта.

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В синхронном плавании россияне допущены только в индивидуальных дисциплинах, то есть в соло, а его на Играх нет и не предвидится. В Токио выступали девять россиянок, завоевавших золотые медали и в группе, и в дуэтах. Таким образом, и здесь, похоже, придется вычитать. Итого пока минус 102 спортсмена.

В боксе россияне выступают на международных турнирах с флагом и гимном, но проблему это не решает. Олимпийским отбором занимается МОК, а не IBA, а там с допуском на квалификацию все плохо. Так что, похоже, еще минус 11 спортсменов по сравнению с прошлыми Играми. Ничтожны шансы отобраться и в фехтовании, где всех наших лидеров до международных турниров не допустили — минус 18 человек.

В парусном спорте россиян допустят только с апреля 2024-го, так что шансы квалифицироваться минимальны. В Токио было шесть яхтсменов из нашей страны. То есть набегает уже 137. 335 — 137 получится 198. Но и это, конечно же, еще не все. Шансов на участие в Играх в Париже уже нет у велосипедистов-трековиков, вынужденных пропустить ЧМ, да и бадминтонистам, которых не допускают, надеяться почти не на что — еще минус семь и четыре спортсмена соответственно.

Так мы подбираемся все ближе к озвученному министром спорта числу 180. На какие виды мы можем рассчитывать в случае, если МОК даст добро? Теннис (10 человек в Токио), тхэквондо (4), вольная, женская и греко-римская борьба (17), дзюдо (13) имеют хорошие шансы, но, если взять токийские квоты, наберется только 44 спортсмена. В плавании (37) и прыжках в воду (7) пока ничего толком не понятно, как и в спортивной гимнастике (12), художественной гимнастике (7) и в прыжках на батуте (4). По гребцам вопросов еще больше, их шансы выглядят минимальными, а ведь в Токио их было немало — в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ и гребном слаломе 31 олимпиец. В стрельбе (пулевой, стендовой, из лука) также шансы выглядят призрачными, а там, в Токио суммарно выступал 21 россиянин.

Нельзя назвать высокими шансы и велосипедистов в BMX, маунтинбайке и на шоссе (суммарно 11 человек на Играх 2021 года). Триатлонисты рассчитывают на одну-две путевки (было 4), скалолазы (было 3) почти уверены, что пролетают мимо Игр-2024. В остальных дисциплинах, включая дебютирующих на ОИ брейкинг, даже если удастся квалифицироваться, речь идет о максимум нескольких атлетах. В общем, если в составе российской «нейтральной» делегации наберется сотня олимпийцев, это будет уже совсем неплохо.