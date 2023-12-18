«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Винер отказалась заявлять сборную без флага

Сегодня, 16:30
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер подтвердила свою резкую отрицательную позицию по поводу выступления ее подопечных (и в целом нашей сборной) в нейтральном статусе. Теоретически россиянки могли бы претендовать на одну путевку в Париж-2024 в личном многоборье. Однако Винер не видит смысла подавать заявки на нейтральный статус в международную федерацию (FIG), которая сделала все для того, чтобы затруднить гимнастам с российским паспортом возвращение на международную арену.
— Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду, — приводит слова Винер ТАСС. — Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России. Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.
Речь здесь о том, что, согласно критериям допуска FIG, гимнасты в нейтральном статусе обязаны выступать в белой форме без намеков на национальную принадлежность. Если для спортивной гимнастики и прыжков на батуте это еще более-менее приемлемый вариант, то для «художниц» яркие интересные костюмы — это часть образа. Их запрет превращает выступления в фарс. Кроме того, музыкальное сопровождение тоже должно пройти проверку — оно не должно ассоциироваться с Россией. Наряду с запретом флага и гимна, а также с баном на групповые соревнования, это действительно ставит огромные вопросы по поводу целесообразности поездки в Париж.
Напомню, что Ирина Винер давно заявляет о том, что наши спортсмены не должны принимать условия МОК по допуску на международные старты. «В МОК хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили, — подчеркивала звездный специалист matchtv.ru. — Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется».
Теперь же слова Винер всколыхнули в нашем спортивном сообществе дискуссию о том, имеет ли смысл выступать без флага и гимна России нашим спортсменам и в других видах спорта. Ведь три последние Олимпиады наша сборная сталкивается с огромными ограничениями. А в Париже-2024 они будут самыми жесткими. Руководство страны позволило атлетам самим решать, подавать ли заявки на нейтральный статус. Но многие национальные федерации и отдельные звезды нашего спорта настроены крайне скептически.
«Общался с ребятами, которые имеют право ехать на Олимпиаду. Они сами не определились, хотят ли выступить, — рассказал «СЭ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. — Программа соревнований большая. Нужно время подумать, чтобы включить в нее Олимпиаду со всеми причудами. Вопросов много, спортсмены тоже от этого страдают. И потом, для российских спортсменов выступление на недружественной территории — это тоже подвиг. Это факт, и его надо учитывать в том числе при вынесении решения государства».
«У нас есть своя страна, свои ценности и традиции. Поэтому выступать на соревнованиях как беспризорники не имеет никакого смысла, — считает президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. — Можно ли считать позором участие в Олимпиаде? У нас сложный отбор, который идет в течение года, и на протяжении всего этого времени надо показывать результат. А так как мы пропустили десять месяцев, то у нас такой возможности нет. Об участии в соревнованиях надо задуматься тем, кто собирается поехать в Париж. Российское спортивное общество может быть расколото, а этого допускать нельзя».
«Те условия, которые нам прислали, — унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантий безопасности, — заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. — Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед FIG на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже назову это не позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивные федерации. — Прим. «СЭ») специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри. У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж».