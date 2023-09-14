Полмиллиона за пропуск Игр в Париже. Сколько заплатят нашим спортсменам?

Главное из выступления Станислава Позднякова на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

В Москве 14 и 15 сентября проходит расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР с участием представителей Белоруссии — оно собрало в столице около 200 атлетов из двух стран. Центральным событием первого дня работы стало пленарное заседание с участием главы ОКР Станислава Позднякова, его белорусского коллеги Виктора Лукашенко, советника президента РФ и первого вице-президента ОКР Игоря Левитина и заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова. «СЭ» собрал ключевые мысли из выступления Позднякова. Он жестко прошелся по мировому олимпийскому движению и международным спортивным федерациям, отмел возможность бойкота Игр в Париже, рассказал, как относится к спортсменам, уходящим в сборные других стран, а также анонсировал новые выплаты от ОКР членам олимпийской команды России, не имеющим возможности выступать на международных стартах.

О рекомендациях МОК

— На Олимпийском саммите в Лозанне в декабре прошлого года МОК дал четкий посыл, что спорт — вне политики и для возвращения российских и белорусских спортсменов должна быть разработана дорожная карта. Одним из ее инструментов могло стать участие наших спортсменов в соревнованиях на территории Азии. Олимпийский совет Азии даже выступил с инициативой приглашения россиян и белорусов на Азиатские игры. Казалось, все шло по новому плану, но появились рекомендации от 28 марта.

С одной стороны, МОК заявил о том, что пора вернуть «несправедливо отстраненных» россиян и белорусов на международную арену. С другой — это намерение так и осталось всего лишь декларацией. Очень быстро стало понятно, что на практике МОК никого и никуда полноценно возвращать не стремится. Рекомендации, выпущенные 28 марта, на 180 градусов развернули все решения Олимпийского саммита. По факту они носят запретительный характер и не позволят большому количеству наших спортсменов принять участие в Олимпийских играх.

Кстати, один из спортивных руководителей Украины на этой неделе, уже не стесняясь, заявил, что все эти критерии в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года были «изобретены» на территории Украины и главной целью имеют устранение с международной арены наиболее конкурентоспособных спортсменов из России.

Фото ОКР

О политике международных федераций

— Одна из особенностей нынешних рекомендаций МОК в том, что их можно легко игнорировать — как полностью, так и частично. В отличие от рекомендаций 2022 года, когда международные федерации кинулись их исполнять, отправляя «за периметр» россиян и белорусов. Тем не менее после 28 марта многие федерации решили на тех или иных условиях вернуть российских спортсменов. А остальные? Допустим, Международная федерация легкой атлетики. Почему они решили нас не возвращать? Почему МОК не делает им никаких внушений? Получается, это дорога с односторонним движением. Когда федерация бокса принимает свое решение и потом несет несправедливое наказание со стороны МОК, а за зеркальные решения в другом виде спорта не следует ничего.

О деградации олимпийского движения

— Двойные стандарты коллег из Лозанны формируют соответствующее восприятие международного олимпийского движения в том виде, в котором оно сейчас существует. Правильно сказал глава нашего государства: олимпизм идет к собственной деградации. Отсутствие правил приводит к хаосу. Потому что все соревнования должны быть основаны на правилах. Это и есть фундамент. Мы хотим вернуться к истокам, которые были заложены Пьером де Кубертеном. Он мечтал посредством спорта сделать несовершенный мир лучше. Мы к этому и призываем наших коллег из Лозанны, представителей всех руководителей международных федераций, чтобы эта трещина в международном спорте не превратилась в настоящий раскол.

Станислав Поздняков. Фото ОКР

О требованиях международных федераций

— Незаконные и несправедливые условия, которые выдвигает Международная федерация плавания, поставлены для того, чтобы наши спортсмены не смогли квалифицироваться на Олимпийские игры. Они хотят формально разрешить, но, чтобы на деле таких участников были единицы. Кстати, кто будет оплачивать участие таких атлетов в Олимпийских играх? Верно — МОК, как и в случае с командой беженцев! Заинтересованы они, чтобы было много спортсменов, за которых надо платить? Думаю, вы сами все понимаете. В этой ситуации лозунг МОК «Быстрее, выше, сильнее» и добавленное «вместе» звучит саркастически и неуместно. Нам надо быть солидарными, чтобы бороться с несправедливыми санкциями. Наша общая задача как раз в том, чтобы отменить бессовестные рекомендации, показать, что они нерабочие и являются лишь препятствием для выступления спортсменов.

О спортсменах, размышляющих над сменой спортивного гражданства

— Мы понимаем тех спортсменов, которые хотят, несмотря на несправедливые условия, продолжить спортивную карьеру. Это право каждого человека. Кто хочет встать на путь нейтрализации — пожалуйста. Владимир Владимирович Путин четко сказал, что это моральный выбор каждого. При этом многие международные федерации выдвинули требования, которые носят политический характер. Это неприемлемо для международного олимпийского движения. Я слышал, что некоторые федерации не требуют подписания подобных документов. Но мы прекрасно понимаем: когда наступит 2024 год, ни один из спортсменов, кто решится на нейтрализацию, не сможет обойти документ, который будет вынужден подписать в обмен на участие в Олимпийских играх.

Фото Global Look Press

О возможном бойкоте Игр-2024

— Бойкот — путь в никуда. С точки зрения истории, Олимпиады-1980 и 1984 показали, что бойкоты не принесли дивидендов. Это не остановило внешнюю политику ни СССР, ни США. Среди пострадавших оказались лишь спортсмены, которые готовились к этим соревнованиям. Забавно, что одним из них стал нынешний глава МОК — Томас Бах. Нынешний глава НОК Японии, дзюдоист, который за всю свою карьеру не проиграл ни разу, также смотрел за Олимпиадой с трибун. Это трагедия для многих спортсменов и специалистов. Что делать в такой ситуации? Мы живем в цивилизованном и демократическом государстве. Бойкот со стороны ОКР в принципе невозможен, потому что нас на Игры и не приглашали, бойкотировать нечего. А по спортсменам правильно сказал наш президент — это выбор каждого. Ведь мы говорим не о детях, а о зрелых людях, гражданах свободной страны. Но, подчеркну, на основе этого выбора каждый будет нести и ответственность. Еще раз скажу: бойкот — не наш метод!

О компенсациях за пропуск Олимпийских игр

— Мы отдаем себе отчет, что любая работа должна получать соответствующее материальное поощрение. И готовы восполнить потери спортсменов, которые возникают из-за отсутствия международной практики. Мной было поручено подготовить проект, который вынесут на утверждение исполкома ОКР уже 5 октября.

Он предусматривает выплаты членам олимпийской команды России, которые ранее выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться, но лишены возможности участвовать — либо отсутствует допуск у спортивной федерации, либо по моральным соображениям не хотят подписывать какие-либо документы. Мы готовы оказать таким атлетам поддержку в размере суммы, которую выделяет Минспорт по результатам чемпионатов мира. Деятельность ОКР претерпела изменения, сузился диапазон инструментов, но мы изыскали средства. Выплаты единовременные, до 31 декабря 2023 года их смогут получить на основании поступивших заявок те спортсмены, в отношении которых решения, препятствующие их участию в международных соревнованиях, были приняты в 2022-2023 годах. Те, кого не допустили до международных стартов в 2024 году, смогут получить выплату не позднее 30 июня 2024 года.

По суммам — 500 тысяч для чемпионов, 350 и 250 тысяч рублей для серебряных и бронзовых призеров в соответствии с результатами, показанными на Олимпийских играх. Плюс по 150 тысяч получат все члены олимпийских команд, которые по-прежнему тренируются. В случае если спортсмен имеет несколько олимпийских медалей, выплата производится только за одну медаль более высокого достоинства. Продолжим эту практику и в 2025 году для зимних видов спорта, если ситуация не изменится.