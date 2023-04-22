Россиянам дадут пострелять из лука. Как наших спортсменов допускают на международную арену

Но помимо позитивных новостей не обходится и без негатива.

В последнее время для российского спорта хорошие новости стабильно чередуются с плохими. Хотя это все же приятнее, чем слышать и видеть сплошной негатив. Так, Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) выразила готовность допустить россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе, да и выход наших спортсменов на церемонии открытия Боливарианских игр АЛБА (Игр Боливарианского альянса) в Венесуэле под флагом России, безусловно, приятен. Хотя антироссийские высказывания вице-президента Международного союза биатлонистов оптимизма, конечно, не добавляют.

Лучницы готовы к возвращению в Шанхае

Исполком Всемирной федерации стрельбы из лука прошел в гибридном формате. На нем как раз обсуждались недавние рекомендации МОК, которые были полностью стрелками из лука поддержаны. «Совет World Archery согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, разрешая реинтеграцию только тем, кто сможет доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки. Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе World Archery», — говорится, в частности, в официальном заявлении организации.

Конечно, без ложки дегтя не обошлось — к командным соревнованиям россиян и белорусов стрелки из лука пока допускать не собираются, только к индивидуальным. Кроме того, там намерены в соответствии с предложениями МОК оценивать связи между спортсменами, вооруженными силами и силовыми структурами. Но в любом случае World Archery, в отличие от некоторых федераций, хотя бы начал делать робкие шаги в верном направлении.

К тому же не стоит забывать, что россияне в этом виде спорта отнюдь не являются статистами. Скорее наоборот. На Олимпийских играх в Токио летом 2021 года они, напомним, завоевали сразу две медали — серебро в индивидуальных соревнованиях у женщин выиграла Елена Осипова, а в командном турнире в составе нашей женской сборной Осипова, Ксения Перова и Светлана Гомбоева также стали вторыми. Так что в женской части соревнований именно россиянок можно назвать главными конкурентками главных фаворитов — сборной Южной Кореи во главе с ее главной звездой Ан Сан.

«Мы ожидали этого решения и сейчас ждем официального письма от международной федерации о том, чтобы мы прислали им списки сборной — кто, где работает, кто учится, кто военнослужащий. Ближайшим стартом, на котором может успеть выступить наша команда, будет Кубок мира в Шанхае, который стартует 18 мая. Начинаем работу по подготовке документов и получению виз», — заявил ТАСС президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. Он также добавил, что лидеры сборной Осипова, Перова и Гомбоева готовы к международному возвращению.

В командном турнире Олимпиады в Токио женская сборная России в составе Елены Осиповой, Ксении Перовой и Светланы Гомбоевой стали вторыми. Фото Global Look Press

Гамза против МОК

Тем временем почти пятьдесят российских спортсменов в семи видах спорта на международную арену уже вернулись. Причем с флагом и гимном. Боксер Иван Верясов и один из лидеров сборной России по настольному теннису Элизабет Абраамян выступили в роли знаменосцев на церемонии открытия Боливарианских игр АЛБА, с трибун участников приветствовали министр спорта России Олег Матыцин и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Соревнования, напомним, будут продолжаться по 28 апреля включительно, а россияне сразятся за награды в боксе, карате, пляжном волейболе, тяжелой атлетике, настольном теннисе, прыжках на батуте и художественной гимнастике.

В свою очередь, биатлонисты продолжают гнуть линию по тотальному недопуску россиян на международные старты. Что и неудивительно, учитывая нынешнее руководство Международного союза биатлонистов (IBU). Экс-президенту IBU норвежцу Андерсу Бессебергу, которого ранее называли пророссийским, напомним, недавно предъявили обвинение в коррупции, а нынешних биатлонных функционеров в симпатиях к нашей стране при всем уважении не обвинишь. Особенно вице-президента IBU Иржи Гамзу. «Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом», — приводит слова чешского спортивного чиновника Idnes.cz.

Примечательно, что раньше, когда МОК рекомендовал отстранить россиян от международных стартов, в русофобски настроенных федерациях с ним с удовольствием соглашались. Теперь же после смены олимпийского курса про МОК там вспоминают только в негативном контексте. Гамза и в прошлые годы регулярно критиковал россиян, а когда пару месяцев назад за возвращение России выступил знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, досталось от чеха и ему.

В пример Мартену Гамза тогда привел мэра Парижа Анн Идальго, призвавшую не допускать россиян до Игр 2024 года. Впрочем, сейчас во Франции в связи с пенсионной реформой вообще набирают обороты антиолимпийские настроения — протестующие, недовольные гигантскими тратами на организацию Игр, настроены если не сорвать, то как минимум заметно осложнить подготовку к Олимпиаде.