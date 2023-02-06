Позиция МОК привела к расколу в российском обществе: кому это выгодно и что делать? Колонка политолога

Сильное олимпийское движение противоречит геополитическим амбициям западных стран.

«СЭ» начинает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой — политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности. Они посвящены самым актуальным проблемам спортивной политики и международного права. По традиции напоминаем, что мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Технология «разделяй и властвуй» всегда была любима западными политтехнологами: разжигание межэтнических и межконфессиональных противоречий внутри государств, стравливание соседей между собой является частью внешней политики наших оппонентов и деятельности их спецслужб. Естественно, что подлинное олимпийское движение, объединяющее и примиряющее всех, долгие годы являлось костью в горле для тех, на чьих руках реки крови жителей Ближнего и Среднего Востока, Азии и даже стран Европы.

Кризис олимпийского движения на самом деле был вопросом времени. Мы еще увидим его масштабный раскол несколько позже. А пока западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество, провоцируя баталии о том, стоит или нет участвовать в международных соревнованиях нашим спортсменам на достаточно унизительных условиях для них лично и для России.

Российский флаг на Олимпиаде в Сочи. Фото Getty Images

Не время хлопать дверью

Реализация инициативы по выходу России из олимпийского движения и из-под юрисдикции CAS закроет российским атлетам выезд на международные соревнования. Это бездушно и недальновидно не только для спортсменов, но и для более широкого круга людей, о которых почему-то забывают наши ура-патриоты. Ведь спорт — это целая отрасль, развитие которой напрямую зависит от возможностей страны участвовать в международных соревнованиях.

Выход из олимпийского движения в отсутствие альтернативных глобальных спортивных площадок в краткосрочной перспективе повлечет за собой значительное сокращение количества детей и подростков, желающих заниматься спортом. Мы станем свидетелями массового завершения спортивных карьер. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе кризис затронет десятки тысяч людей, занимающихся подготовкой спортсменов, обслуживанием и эксплуатацией спортивных баз, производством и продажей спортивного оборудования...

Все это судьбы не только спортсменов и тренеров, но и методических специалистов, инженеров, малых и средних предпринимателей и многих других достойно работающих в отрасли граждан нашей страны. Потеря работы перечисленными категориями людей неминуемо скажется на уровне безработицы, уровне протестных настроений, экономическом развитии. Выход из олимпийского движения без ущерба для отрасли возможен только при существовании равной по уровню альтернативной международной спортивной организации, но пока ее нет.

Высказываясь, не выбирая выражений о необходимости выхода из олимпийского движения «ради России», многие наши медийные личности не понимают последствий. У миллионов граждан страны формируется устойчивая ассоциативная связь между патриотизмом и желчностью, хотя подлинный патриотизм всегда связан с заботой о людях.

Точно не способствует решению проблем российского спорта в нынешних условиях раскачивание лодки и стремление ударить по рукам Олимпийский комитет России, одну из немногих организаций с взвешенной позицией. Хотя ОКР до последнего бьется за права спортсменов и возможность их выступления не на любых условиях, а без дискриминирующих факторов и отречения от страны. И, что еще важнее, занимается реальной дипломатической и правовой работой по продвижению этой позиции в олимпийском движении.

Фото Getty Images

Участвовать на любых условиях — тоже не выход

У тех, кто считает, что российские спортсмены должны ехать на турниры на любых условиях, в том числе без символики России или ОКР и после процедуры отречения от своей страны, хочется спросить: кто будет оплачивать этот банкет? Претензия так называемых патриотов в том, что недопустимо финансирование отреченцев бюджетными деньгами и средствами государственных компаний вместо помощи стране в сложный период, вполне логична.

Кроме того, не рекомендую думать, что публичная критика России сделает наших спортсменов сильно желанными на Западе. Опыт многих известных людей за последние месяцы показал, что это не так. Более того, напомню, что отнюдь не все государства относятся к безопасности соревнований, проводимых на их территории, так же ответственно, как Россия или, например, Китай.

В период конфликта на Украине вероятность повторения сценария Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года с заложниками, только теперь в лице российских спортсменов и с конкретным требованием к руководству России, к сожалению, очень высока. Теракты рядом со спортивными объектами в странах ЕС не являются редкостью и в наше время. В 2015 году во Франции был отменен этап «Гран-при» по фигурному катанию из-за серии терактов в Париже и пригороде Сен-Дени (в том числе взрыв у стадиона «Стад де Франс»), в результате чего погибли 130 человек и несколько сотен получили ранения.

Кто-то из тех, кто в период конфликта на Украине призывает отправлять спортсменов на соревнования на любых условиях, готов обеспечить их безопасность или нести ответственность в случае использования их в качестве заложников? Не думаю.

Позиция МОК — не константа

Наконец, всем, кто участвует в спорах, хочется напомнить, что МОК даже на озвученных унизительных условиях не гарантировал участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже, о чем свидетельствует последнее заявление комитета. Пока внутри нашей страны идут баталии о том, ехать или не ехать на Игры российским атлетам, МОК может еще десятки раз поменять свою позицию.

Окончание конфликта на Украине и его исход может изменить решение главной международной спортивной организации как в сторону полного запрета на участие для россиян, так и в сторону возвращения наших спортсменов на максимально лояльных условиях. Любую позицию МОК в период спецоперации не стоит рассматривать как константу. А тем более на ее основании принимать масштабные решения о выходе из олимпийского движения, а также из-под юрисдикции CAS.

Флаги Японии, России и Китая на Олимпиаде в Токио. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Чем помочь российскому спорту в период неопределенности?

Тем, кого действительно заботит судьба России и отечественного спорта, стоит перестать раскачивать лодку и искать предателей среди тех, кто имеет иную точку зрения. Однако и простое выжидание неконструктивно. Чем действительно стоит заняться уже сейчас, так это готовить почву для сотрудничества с восточными странами и возможного формирования альтернативной мультиспортивной площадки для международных соревнований.

Если до Олимпийских игр 2024 года Китай решит закрыть вопрос с Тайванем и вернуть его «в родную гавань», то китайские спортсмены с высокой долей вероятности будут отстранены от выступления на международных турнирах так же, как и россияне. Это приведет к образованию двух международных спортивных лагерей. Первый — с прозападной повесткой на базе олимпийского движения, второй — с государствами, защищающими свое право на суверенную политику и культуру (Россия, Китай, Иран, арабские страны).

Однако как специалист по Китаю и Ближнему Востоку не могу не предупредить, что для восточных партнеров мы будем тем желаннее, чем дольше сможем удерживать свой статус в рамках олимпийского движения, несмотря на давление. От этого же будут зависеть наши позиции в новой международной спортивной организации, когда она будет создана. Досрочный демарш сделает нас слабее в глазах восточных стран, а значит, будет способствовать неравному доступу к управленческим возможностям в рамках нового международного спортивного блока в будущем.

Более того, имеет смысл уже сегодня начинать укреплять спортивные отношения с Китаем, Ираном и арабскими странами, и делать это в настоящее время целесообразнее всего на базе Олимпийского комитета России. В нашей стране в настоящий момент нет ни одной другой организации, способной стать флагманом российско-китайского масштабного спортивного сотрудничества. И потому ОКР можно рекомендовать усиление своей международной деятельности в восточном направлении, укрепление кадровой структуры специалистами такого рода и, безусловно, продолжение дипломатической и правовой защиты наших спортсменов.