Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?

Глобальное потепление создает проблемы зимним дисциплинам, но хоронить их пока преждевременно.

Одна из главных тем последних лет в экологии — глобальное потепление. Изменение климата, пусть и косвенным образом, влияет и на спорт. Прежде всего на снежные дисциплины — аномально теплая зима в прошлом году едва не отменила европейские этапы Кубка мира по биатлону и лыжным видам спорта. Перед стартом нового зимнего сезона вновь обратить внимание на проблему решил президент МОК Томас Бах. Функционер заявил, что уже вскоре количество стран, которые могут принять зимнюю Олимпиаду, будет исчисляться числом пальцев на руках. Но так ли все плохо на самом деле и какие есть варианты выхода из климатического кризиса для Белых игр?

МОК бьет тревогу

До Олимпиады 2030 года меньше семи лет, но мы до сих пор не знаем не то что страну-хозяйку, нет даже точного списка возможных кандидатов. И на этом фоне президент МОК Томас Бах обратил внимание на проблему глобального потепления. Из-за него вскоре, по его мнению, выбора, где проводить Белые олимпиады, и вовсе практически не остается — в деле останутся только страны, максимально близкие к Северному полюсу. «К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах, — заявил глава МОК. — Из этого факта становится еще очевиднее, что нам нужно как можно быстрее решать вопросы с тем, как изменение климата влияет на проведение Олимпийских игр. Это очень комплексная проблема, так что нам нужно подойти к ней правильно. На это нам потребуется время».

Что любопытно, как один из вариантов решения проблемы Бах предложил разрешить заявки сразу двух стран на проведение одних Игр. Подобный подход может быть использован уже в ближайшее время — для Игр-2030 и 2032 годов. Страна-хозяйка Олимпиады-2032 уже определена — это Австралия. Однако, судя по всему, у оргкомитета Брисбен-2032 определенные проблемы, и часть соревнований могут перенести, например, в Новую Зеландию. Но нас интересует скорее проблема зимних Олимпиад и вопрос об Играх-2030 года. Фаворитом в борьбе за право проведения этих Игр многие называют Швейцарию. Причем не один конкретный город, а всю страну. Для МОК отходом от традиций была даже заявка Милана-2026, поскольку официально это Игры на два города вместе с Кортина-д'Ампеццо. МОК готов был пойти Швейцарии еще на большие уступки, разрешив разделить Олимпиаду на все государство.

Фото Global Look Press

Швейцария лишилась половины ледников

Неужели проблема изменения климата настолько критична, что в будущем придется размазывать Олимпиаду уже на несколько стран? Вероятно, идея Баха в том, что получится разделить соревнования на два кластера. В первом соревнуются под крышей — прежде всего это ледовые виды, которые уже сейчас можно организовать хоть летом в пустыне. И второй — для тех видов спорта, которые проходят на свежем воздухе, а значит, требуются минусовые температуры и снег. Это позволит расширить географию для зимних Игр и минимизировать погодные риски. Глобальное потепление не миф, и это явление уже сейчас влияет на спорт. Организаторам соревнований приходится тщательно составлять календарь стартов, чтобы обеспечить необходимое снежение. При этом гарантий никто дать не может.

Согласно исследованию от 2016 года, в Швейцарии горнолыжный сезон с 1970 года сократился на 36 дней из-за раннего таяния снегов. Страна за 50 лет из-за климатических изменений лишилась половины ледников, а к 2050 году аналогичный показатель будет достигнут во всех Альпах. Если тенденция сохранится, то к концу века в Центральной Европе растает две трети всех ледников, а при худшем сценарии и вовсе 95 процентов. В этом сезоне ряд курортов Франции и Италии объявили, что не смогут обеспечить работу своих склонов. Профессор Имперского колледжа Лондона Мартин Зигерт подчеркнул, что таяние происходит из-за превышения уровня углекислого газа в атмосфере — 410 частей на миллион, хотя должно быть 280 частей на миллион. Если крупнейшие экономики мира не сократят число выбросов, то ситуация только усугубится.

Фото Global Look Press

Решением проблемы — перенос соревнований под крышу

Глобальное потепление провоцирует выбросы парниковых газов, а следом за ним — повышение температуры воздуха. Ученые Бостонского университета проанализировали данные о климате принимавших Олимпиаду городов с 1920 года. В 1920-1950-е годы средняя температура воздуха февраля составляла 0,4 градуса Цельсия, в 1960-1990-е — 3,1 градуса, а в XXI веке уже 6,3 градуса. Такими темпами к 2100 году проводить соревнования из бывших олимпийских столиц можно будет только в японском Саппоро. Знаменитый российский зимний курорт Красная Поляна с бесснежьем сталкивается уже сейчас. Отсутствие снега на январские праздники там уже почти норма, а соревнования предпочитают проводить на Урале или на Алтае. Тем не менее не все так безнадежно. В мире десятки стран, где есть горы свыше двух километров. А на этой высоте, по крайней мере зимой, температура воздуха всегда ниже нуля, так что выбор есть.

В списке не только привычные северные державы. Страны с горнолыжными курортами сейчас есть и в Южном полушарии и даже в Африке, например в ЮАР и Марокко. Зимняя Универсиада в прошлом десятилетии проходила в Испании, Болгарии и Турции. В конце концов Олимпиада 1984 года состоялась в боснийской столице Сараево, которая находится на юге Европы. Еще одна надежда для зимнего спорта — проект горнолыжного курорта в Саудовской Аравии. В 2029 году Саудовская Аравия впервые примет зимние Азиатские игры, а нацелены саудиты и вовсе на Олимпиаду. Курорт Тройена, где пройдут соревнования, будет частью «города будущего» Неома. Посреди пустыни воздвигают уникальный купол, внутри которого возможно поддерживать любую температуру, в том числе минусовую. Поэтому бегать на лыжах там можно хоть при плюс 50 за пределами купола.

В общем проблема изменения климата и правда существенная и здорово что МОК обращает на нее внимание. Но в спорте нет нерешаемых проблем, было бы желание.