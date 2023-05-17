КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

17 мая, 13:30

«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Европейские игры в Польше точно пройдут без россиян и белорусов.

Европейский олимпийский комитет (EOК) подтвердил запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. «Они не смогут выступать в Кракове ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и это точно не изменится», — говорится в заявлении ЕОК. Параллельно министры спорта Европейского союза по итогам заседания в Брюсселе вновь выразили «несогласие с участием российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных мероприятиях». Политическое давление на олимпийское сообщество со стороны наших оппонентов не ослабевает, и очевидно, что кульминацией этой кампании станет вопрос об участии атлетов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024, который предстоит решить будущим летом.

Фото AFP

Соблюдение прав человека?

Надежда на то, что россияне все-таки смогут попасть на Европейские игры, появилась после того, как ряд наших боксеров получили приглашение в отбор на Игры в Париже. А соревнования в Кракове как раз являются частью этой квалификации. Однако польские политики с самого начала заявляли, что не признают рекомендаций МОК об ослаблении политических санкций и не станут допускать спортсменов из России и Белоруссии на свою территорию ни под каким видом. В отношении к Европейским играм это звучит особенно цинично, поскольку наша страна в свое время была одним из самых активных учредителей этих соревнований, а белорусы вообще спасли проект, приняв вторые игры в тот момент, когда они находились на грани краха.

Флаги России и&nbsp;МОК. В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?

Однако удивляться нечему. Мы постепенно привыкаем к ситуациям, когда политические резоны в спорте оказываются сильнее не только трезвого расчета, но и прежних олимпийских идеалов. Вот и сейчас министры спорта ЕС умудрились сделать дискриминационные заявления в отношении россиян по итогам саммита на тему «Соблюдение прав человека на международных спортивных мероприятиях». «Международный олимпийский комитет рискует утратить доверие, если не прислушается к нашему мнению о том, что ни один российский спортсмен в любом статусе не должен участвовать в Олимпийских играх», — заявил Якоб Форссмед, министр спорта Швеции, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Отдельно было отмечено: речь о бойкоте Парижа-2024 пока не идет. Но делегация Литвы убеждала собравшихся, что международные федерации, разрешившие выступления россиян под нейтральным флагом, «игнорируют права украинских спортсменов». Министр спорта Ирландии Томас Бирн выразил обеспокоенность тем, что Россия и Белоруссия используют спорт для «продвижения своей идеологии». «Мы призываем всех спортсменов подписать совместные обращения против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях и направить эти декларации в МОК, а также активнее выражать свою позицию на спортивных форумах и ассамблеях».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Фото Getty Images

Мировой спорт на грани краха

Комиссия спортсменов федерации фигурного катания Украины выполнила рекомендацию ЕС в тот же день. Ее председатель Анна Хныченкова (в прошлом, кстати, выступавшая за Венгрию) призвала Международный союз конькобежцев (ISU) продлить полный запрет на выступления российских фигуристов «в любом статусе или любой форме». Хныченкова считает, что многие из ее коллег в России выражали поддержку СВО, чем «навредили не только украинцам, но и атлетам всего мира». Кроме того, украинская спортсменка неведомым образом связала вопрос о политических санкциях с «делом Камилы Валиевой». Впрочем, все вопросы о допуске россиян ISU навряд ли обсудит раньше сентября.

Еще одним фактором давления на олимпийское сообщество стала публикация результатов опроса комитета спортсменов НОК Норвегии. Согласно этому документу, 70 процентов атлетов из этой скандинавской страны считает, что процесс ослабления политических санкций, начатый МОК, является преждевременным. Видеть россиян на соревнованиях в нейтральном статусе согласны только 22 процента опрошенных, а 37 процентов считают, что бан должен оставаться тотальным. При этом легитимность подобного анкетирования в принципе вызывает сомнения. Спорт высших достижений не предполагает для спортсменов выбора, с представителями каких стран соревноваться, а с какими — нет. В этом, собственно, и смысл выявления сильнейших в ходе международных турниров.

Игры стран БРИКС могут пройти в&nbsp;России. План Б(РИКС): У Олимпиады появится сильная альтернатива?

Не реагируя на бойкоты стартов со стороны западных стран и не пресекая опасные дискуссии, МОК ставит весь мировой спорт на грань краха. Ведь очевидно, что тотальный бан в современном мире невозможен. Вместо Европейского форума в Польше многие российские спортсмены будущим летом отправятся на Азиатские игры в Китай. Те наши атлеты, кого не допустят до Олимпиады-2024, видимо, получат возможность стартовать на Играх БРИКС... И таких вариантов масса. Конечно, можно с ностальгией вспоминать о тех временах, когда на чемпионатах мира и Олимпиадах действительно выступали все сильнейшие. Однако раскол большого спорта становится все сильнее, и Томас Бах, похоже, просто не в состоянии остановить этот процесс.

42
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Наши футболисты играют на Кубке мира с командами США, Испании, Канады. После разгрома японцев вышли с российским флагом
Генсек ВФВ: «У наших команд большие шансы пройти отбор на Олимпиаду, если нас допустят»
Кокшаров прокомментировал новость о лишении шансов мужской сборной России по гандболу выступить на ОИ-2024
Тарасова считает, что призывы Украины никак не повлияют на решение ISU по российским фигуристам
Украинские спортсмены призвали ISU сохранить полное отстранение российских фигуристов
Федерация бокса России рассматривает возможность отбора на Олимпиаду в Париже через Азиатские игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?