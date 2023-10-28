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Сегодня, 13:00

Рейтинг, в котором Россия выше США и Китая. Мы пересчитали медальный зачет Олимпиад

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Флаги США, России и Китая на фоне олимпийских колец
Фото Global Look Press
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Исследование «СЭ» с учетом важных факторов.

Медальный зачет Олимпиады — возможно, несправедливейшая из всех штука на этих самых Олимпиадах. Во-первых, потому что считается некорректно — либо по медалям, либо по золоту, хотя не составляет труда пересчитать медали по очкам (условно, 3-2-1). Во-вторых, потому что неравноценны виды спорта — победа в баскетболе невероятно престижна, но никогда не сравнится в таблице с 10 медалями в велоспорте.

Но есть и еще одно измерение, в рамках которого страны не равны по определению. Это географические и экономические характеристики. Острова Океании не могут конкурировать на равных с Россией, а Тайвань с Китаем. Однако если пересчитать медали в соответствии с масштабами стран, может быть, получится увидеть на самом деле, в каком государстве лучше всего развивают спорт в заданных условиях.

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«СЭ» взял за основу два критерия — а) население страны, то есть, грубо говоря, сколько человек понадобилось стране, чтобы в прошедшем олимпийском цикле вырастить призера Игр; б) размер экономики, то есть ВВП по так называемому паритету покупательной способности — и решил посмотреть, кто относительный лидер по сумме двух последних Олимпиад (летней и зимней) и где вообще в этом списке Россия. Конечно, и наш рейтинг условный — брать можно общее число медалей, только тогда надо не забыть подсчитать население каждой страны для того каждого года и то же самое с ВВП. Данные по населению и размеру экономики взяты в основном за 2022 год.

Оказывается, такие расчеты дают весьма неожиданные результаты. И нет, в лидерах далеко не только карлики благодаря одной случайной медали, а в аутсайдерах самые неожиданные страны. И Россия, кстати, по обоим рейтингам на очень неплохой сбалансированной позиции.

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Население: чемпионы — Сан-Марино, наши обгоняют США и Китай

Для начала — про население. Ожидаемо, что здесь лидерство захватили «карлики», которым достаточно завоевать одну медаль, чтобы быть впереди планеты всей. Но все же Сан-Марино, которое, получается, стало самым эффективным государством на Олимпиадах, шло к этим медалям десятилетиями. За всю историю до 2020 года любимая страна Артема Дзюбы не брала ни одной медали, а тут сразу три — в стрельбе и борьбе.

Имеет смысл обратить внимание на страны побольше, которые идут сразу за лидерами. И здесь явно выделяются несколько европейских стран. Во-первых, особняком Норвегия, которая почти все свои медали взяла зимой — но это не умаляет того факта, что каждый стотысячный ее житель — призер Олимпиады в Токио или Пекине. Неожиданно за Норвегией расположилась Словения, в десятке также новозеландцы, швейцарцы и нидерландцы.

Что касается России, мы в конце четвертого десятка между Германией и Азербайджаном. Большинство грандов обгоняем — японцев, американцев и китайцев. А последнее место занимает Индия, чей результат в 17 тысяч раз хуже, чем у Сан-Марино. Но справедливости ради скажем, что помимо 93 стран, которые завоевали медали, была еще сотня без них. При делении на ноль, как известно, получается бесконечность.

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Экономика: между Венесуэлой и Италией

Теперь к экономике. И тут тоже интересно. Россия снова в самой серединке между Венесуэлой и Италией. В десятке появляются неожиданно Куба, Грузия, а из стран, которые завоевывают много медалей, выделяется снова Новая Зеландия. Возможно, именно ее можно признать самой спортивной державой мира.

Россия проигрывает большинству средних европейских стран вроде Венгрии, Сербии, Хорватии, Румынии, Нидерландов, которые все расположились вокруг показателя в 20 миллиардов долларов на одну медаль. Показатель России — 51,72 миллиарда на медаль. Зато мы снова впереди Японии (76,03), США (185,86) и Китая (291,61) которые далеко во второй половине. Почти сразу за нами Великобритания (55,41).

В общем, когда мы в очередной раз будем спорить об итогах выступлений россиян на Олимпиаде (если нам дадут в обозримом будущем возможность об этом спорить), стоит помнить о том, что на фоне соперников мы не так и плохи — если подключать социально-экономические факторы.

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