Нужно ли участвовать в чужой Олимпиаде, если можно создать свою? Колонка Валерия Газзаева

Мнение призера Олимпиады-80, победителя Кубка УЕФА-2005.

С радостью откликнулся на идею «СЭ» возобновить выпуск моих авторских колонок, посвященных важным событиям в российском спорте. И первое, что хотелось бы обсудить — недавняя новость о том, что Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры при соблюдении ряда условий — в нейтральном статусе, без флага и гимна.

В связи с этим два главных вопроса. Во-первых, сможет ли МОК действительно принять такое решение вопреки огромному политическому давлению. Мы ведь уже слышим об антироссийской коалиции во главе с Польшей, Великобританией и Норвегией. И, во-вторых, нужно ли России (как, впрочем, и Белоруссии) соглашаться на подобные унизительные условия.

Еще недавно ответ на второй вопрос звучал бы однозначно — да, конечно, нужно участвовать. Ведь сама возможность состязаться с атлетами из других стран, с лучшими из лучших — это, безусловно, главное в карьере любого амбициозного спортсмена. Кроме того, и на двух предыдущих Олимпиадах Россия выступала в нейтральном статусе. Так что нам вроде бы не привыкать.

Однако с тех пор поменялось очень, очень многое. После ангажированных решений, принятых МОК в течение 2022 года против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены. Из самого значимого, наряду с футбольным чемпионатом мира, спортивного турнира на планете, который становится абсолютной вершиной в карьере любого спортсмена, Олимпиада превратилась в площадку для политических манифестов и интриг. Уже как будто и не важно, кто завоевал медали, кто какой рекорд поставил, как проходил тот или иной матч или состязание. От принципа «спорт вне политики» и следа не осталось.

Причем, я убежден, в самом МОК это тоже понимают. Потому и вроде бы пытаются сейчас вернуть наших спортсменов на Игры — или хотя бы показать, что пытаются. Чтобы хоть как-то сохранить потерянное лицо. И кто гарантирует, что наших спортсменов не начнут попросту использовать и провоцировать, наплевав на спортивные ценности?

И вот теперь вопрос. Нужно ли, как и прежде, стремиться на Олимпиаду, которая «благодаря» политизированности МОК полностью себя дискредитировала?

Тем более, если приложить определенные (пусть и очень серьезные) усилия, мы сами способны создать турнир, который уже сейчас будет обеспечивать высокий спортивный уровень, а в перспективе способен составить конкуренцию Олимпийским играм. И когда-нибудь, возможно, сумеет превзойти их по уровню спортивных достижений и зрительскому интересу. К тому же в России великолепная спортивная инфраструктура как для зимних, так и для летних видов спорта, которая была задействована на Олимпийских играх, чемпионате мира по футболу и хоккею, Универсиадах и массе других соревнований самого высокого международного уровня.

Ничего фантастического в этом нет. Мы видим, как импортозамещение начинает успешно работать в различных отраслях. Не сомневаюсь, что это возможно и в спорте. Ведь российские спортсмены, безусловно, конкурентоспособны в большинстве видов спорта как зимних, так и летних.

Скорее всего, МОК будет вставлять палки в колеса и препятствовать атлетам участвовать в альтернативной Олимпиаде. С другой стороны, если это подать как коммерческое соревнование с большим призовым фондом, то юридических проблем будет меньше, хотя олимпийские чиновники все равно вряд ли будут довольны. И могут грозить очередными санкциями. Важно этот нюанс учесть и просчитать все риски.

Какие действия можно было бы предпринять?

Прежде всего поднять уровень чемпионатов России за счет участия максимального числа сильнейших российских спортсменов и существенного повышения финансовой мотивации. Если увеличить призовые в несколько раз, это обеспечит высочайший градус борьбы и мотивации.

Следующий шаг — сделать турниры открытыми, пригласив ведущих спортсменов из тех стран, которые дружелюбно или нейтрально относятся к нашей стране. Таких много. Взять Латинскую Америку, Азию, Африку, где множество топовых спортсменов, которые благодаря конкурентности турнира и отличному призовому фонду могут быть очень заинтересованы в участии.

Дальше, при качественных организаторских усилиях, мы можем постепенно прийти к созданию «нашей Олимпиады», которая превзойдет разочаровавший многих проект МОК.

Безусловно, озвученная мной идея требует очень серьезной проработки, больших финансовых вливаний и креативного подхода. Согласиться на унизительные условия от МОК, конечно, гораздо проще. Но правильнее ли?

* Валерий Газзаев — нападающий сборной СССР, бронзовый призер Олимпиады-80, четырехкратный чемпион России и победитель Кубка УЕФА в качестве тренера.