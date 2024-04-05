Васильев призвал не навешивать ярлыки на спортсменов после слов Позднякова о теннисистах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, назвавшего российских теннисистов «командой иноагентов».

«Не соглашусь с мнением Позднякова, потому что не надо все-таки политику вмешивать в спорт. Иноагент — это человек, который откровенно выступает против России. А спортсмены, они не против России выступают, все знают, откуда они. Если бы они выступали против России, то они бы поменяли спортивное гражданство и выступали бы за другие страны. Но в данном случае они просто хотят выступить на Олимпиаде. Тем не менее нельзя развешивать ярлыки на спортсменов», — сказал Васильев «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

(София Кузнецова)