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Тарасова считает, что российские спортсмены не должны подписывать декларации для допуска к соревнованиям

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены не должны подписывать никакие декларации для допуска к международным турнирам.

«Спортсмены не должны ничего подписывать. Для таких решений есть спортивные руководители — у нас есть федерации, есть Минспорт», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17843403
Татьяна Тарасова
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