Журова считает, что будет сложно взыскать компенсацию со сменивших гражданство российских спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что процесс взыскания компенсации со сменивших гражданство российских спортсменов будет сложным из-за юридических деталей.

«Крайне сложно будет все это взыскать. Пока не понимаю механизма, будут сложности в исполнении. Спортсмены очень легко к этому относятся. Юридически крайне сложно будет получить компенсацию, хотя в некоторых видах спорта государство вкладывает [в спортсменов] баснословные суммы. В случае принятия такого закона нужно будет с молодыми спортсменами подписывать документы об обязательствах. И все это будет необходимо просчитывать», — приводит ТАСС слова Журовой.

17 июля председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства.