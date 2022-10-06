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Сегодня, 15:42

Павел Рожков будет делегатом на генассамблее Международного паралимпийского комитета

Иван Шитик
Корреспондент

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков избран делегатом с правом голоса для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Генеральная ассамблея МПК состоится в Бонне 16 ноября.

Планируется, что на заседании пройдет обсуждение вопроса членства Паралимпийского комитета России в организации.

МПК не допустил российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх в Пекине в связи с ситуацией на Украине, решение было принято за сутки до начала соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/15976071
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