0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 15:15

Россиянки лишились возможности выступить на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российские спортсменки не вошли в число участниц майского чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Баку с 17 по 21 мая. В личном многоборье среди взрослых гимнасток будут выступать спортсменки из 38 стран, в групповых упражнениях — из 19 стран. Юниорки на этом турнире будут вести борьбу за медали только в групповых упражнениях (22 страны). В жеребьевке не приняли участия команды России и Армении.

Чемпионат Европы в Баку является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет в августе в испанской Валенсии. Согласно регламенту, на чемпионате мира 2023 года получат право выступить в личном многоборье спортсменки из 28 европейских стран, которые показали лучшие результаты на континентальном первенстве.

Источник: https://tass.ru/sport/17244915
Художественная гимнастика
2
Обсудить
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Штаб Тутберидзе наращивает международную активность. В Европе не все этим довольны
Минздрав РФ предупредил о риске для здоровья из-за аномальной погоды
В США назвали три фундаментальные слабости Украины перед Россией
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Эстонский депутат Эплер обошел Трампа как политик с самой ужасной прической
Популярное видео
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арина Аверина из-за травмы не выступит на московском «Гран-при»