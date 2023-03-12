Россиянки лишились возможности выступить на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Российские спортсменки не вошли в число участниц майского чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Баку с 17 по 21 мая. В личном многоборье среди взрослых гимнасток будут выступать спортсменки из 38 стран, в групповых упражнениях — из 19 стран. Юниорки на этом турнире будут вести борьбу за медали только в групповых упражнениях (22 страны). В жеребьевке не приняли участия команды России и Армении.

Чемпионат Европы в Баку является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет в августе в испанской Валенсии. Согласно регламенту, на чемпионате мира 2023 года получат право выступить в личном многоборье спортсменки из 28 европейских стран, которые показали лучшие результаты на континентальном первенстве.