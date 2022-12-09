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Сегодня, 12:59

Глава Федерации регби России предложил создать сборную по регби из депутатов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Руководитель российского регби и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече руководителей Федераций регби и гандбола предложил создать сборную российских парламентеров.

«У нас действовала парламентская сборная по футбола, у меня появилась идея — предложить Вячеславу Володину создать команду по регби. Есть корпоративная лига, в ней играют в бесконтактное регби. Команда соберется, мне кажется. Возможно, и по гандболу команда появится», — сказал Артемьев.

Сегодня, 9 декабря, Федерации регби и гандбола подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

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