Глава Федерации регби России предложил создать сборную по регби из депутатов

Руководитель российского регби и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече руководителей Федераций регби и гандбола предложил создать сборную российских парламентеров.

«У нас действовала парламентская сборная по футбола, у меня появилась идея — предложить Вячеславу Володину создать команду по регби. Есть корпоративная лига, в ней играют в бесконтактное регби. Команда соберется, мне кажется. Возможно, и по гандболу команда появится», — сказал Артемьев.

Сегодня, 9 декабря, Федерации регби и гандбола подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.