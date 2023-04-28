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Сегодня, 15:20

Российские соревнования по регби переходят на систему «весна-осень»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На высшем совете Федерации Регби России (ФРР) утвердили переход на систему «весна-осень», сообщается на официальном сайте организации.

«Предлагаем проработанную концепцию следующего сезона. Пока мы говорим только о мужском регби. Правлению будет поручено за ближайший месяц повернуть также и женское регби на весенне-осенние рельсы. На следующем сысшем совете наверняка утвердим», — сказал спортивный директор ФРР Сергей Марков.

Первый тур чемпионата России по регби пройдет 28-31 июля. 22-23 июля состоится Кубок России по регби-7. Полностью с проектом календаря можно ознакомиться на сайте федерации.

Источник: https://rugby.ru/news/rossiyskoe-regbi-pereydyet-na-sistemu-vesna-osen/
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