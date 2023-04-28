Российские соревнования по регби переходят на систему «весна-осень»

На высшем совете Федерации Регби России (ФРР) утвердили переход на систему «весна-осень», сообщается на официальном сайте организации.

«Предлагаем проработанную концепцию следующего сезона. Пока мы говорим только о мужском регби. Правлению будет поручено за ближайший месяц повернуть также и женское регби на весенне-осенние рельсы. На следующем сысшем совете наверняка утвердим», — сказал спортивный директор ФРР Сергей Марков.

Первый тур чемпионата России по регби пройдет 28-31 июля. 22-23 июля состоится Кубок России по регби-7. Полностью с проектом календаря можно ознакомиться на сайте федерации.