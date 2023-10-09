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Допинг

Сегодня, 13:45

«Это позор для нашей страны». ЮАР могут лишить флага во время Кубка мира по регби

ВАДА может лишить сборную ЮАР флага на Кубке мира по регби
Сергей Подушкин
Обозреватель
Фото Reuters
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ВАДА собирается наказать и южноафриканцев.

Выступления в нейтральном статусе без флага и гимна — это не только проблема России. Все больше государств получают от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) своеобразную черную метку, не позволяющую выступать, что называется, в обычном режиме. Теперь добрались и до ЮАР, причем прямо во время Кубка мира по самому культовому в этой стране виду спорта — регби, где Спрингбокс защищают свой чемпионский титул четырехлетней давности.

Санкции в самый неподходящий момент

«Это будет печальный день для Спрингбокс, если команда выиграет Кубок мира без южноафриканского флага. У нас есть эта проблема, потому что наше правительство не смогло принять новое законодательство. Вот где мы находимся. Это позор. Это позор для нашей страны. Они были уведомлены об этом заблаговременно», — приводит TimesLive слова президента Федерации регби ЮАР Марка Александера.

Понять руководителя южноафриканских регбистов можно, ведь в регби выступление за свою страну ценится едва ли не сильнее, чем в других видах спорта. В свое время, а именно в 1995 году, победа в Кубке мира по регби во многом спасло эту страну от острого расового конфликта, а возможно, и от гражданской войны, объединив темнокожее и белое население. Да и вообще сборная ЮАР по регби — национальная гордость. Наряду с новозеландцами южноафриканцы выиграли к настоящему моменту наибольшее количество Кубков мира (три), в том числе предыдущий — в 2019 году в финале у англичан.

Да и на нынешнем Кубке мира, где 15 октября ЮАР ждет четвертьфинал с хозяевами турнира французами, шансы на победу еще отнюдь не потеряны. Хотя соперник очень силен, так что внезапная «нейтральность» южноафриканской сборной может, по идее, заметно отразиться на моральном духе и настрое. А эта самая нейтральность вполне возможна, ведь 13 октября истекает трехнедельный срок, который отведен для апелляции по решению ВАДА от 22 сентября. Тогда в ВАДА официально признали антидопинговые организации ЮАР, а заодно и Бермудских Островов, не соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу.

Фото Reuters

С ЮАР в сердце?

Решение было принято в связи с тем, что эти страны не внесли необходимые изменения в законодательство в соответствии с требованиями кодекса. Причем требования вступили в силу еще в 2021 году, однако в ЮАР отнеслись к ним весьма халатно, пропустив все возможные дедлайны. И теперь вполне могут остаться не только без флага и гимна, но и своей фирменной желто-зеленой формы, по которой Спрингбокс прекрасно знают регбийные болельщики всего мира.

Естественно, в регбийных кругах это вызвало настоящий ажиотаж. А господин Александер, будучи главой Федерации регби ЮАР, не обошелся без жестких слов в адрес законодателей. Дав понять, что изменить ситуацию все равно было невозможно, а значит, было необходимо принять требования ВАДА, закрепив их в законодательстве. Кроме того, Александер настаивает, что «головы должны покатиться», говоря о тех, кто пропустил все дедлайны Всемирного антидопингового агентства. Причем глава южноафриканского регби конкретизировал, заявив, что контролировать процесс должны были в министерстве спорта и олимпийском комитете страны, а также в Южноафриканской спортивной конфедерации.

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В свою очередь министр спорта, искусств и культуры ЮАР Зизи Кодва сообщил, что в Южноафриканской республике намерены подать апелляцию на решение о «нейтральности» их атлетов на международных стартах и запрете на проведение международных соревнований на территории ЮАР. При этом министр не стал утверждать, что проблему удастся решить своевременно. А значит, регбийный позор сборной ЮАР в виде выступления без флага, гимна и фирменных регбиек вполне возможен. С другой стороны, в самой команде, судя по всему, настроены решительно. Давая понять — даже если решение ВАДА и вступит в силу перед четвертьфиналом, лишив сборную национальной идентичности, ЮАР все равно останется в сердце регбистов. И они продолжат изо всех сил биться за свою страну.

регби
ВАДА
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