«Это позор для нашей страны». ЮАР могут лишить флага во время Кубка мира по регби

ВАДА собирается наказать и южноафриканцев.

Выступления в нейтральном статусе без флага и гимна — это не только проблема России. Все больше государств получают от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) своеобразную черную метку, не позволяющую выступать, что называется, в обычном режиме. Теперь добрались и до ЮАР, причем прямо во время Кубка мира по самому культовому в этой стране виду спорта — регби, где Спрингбокс защищают свой чемпионский титул четырехлетней давности.

Санкции в самый неподходящий момент

«Это будет печальный день для Спрингбокс, если команда выиграет Кубок мира без южноафриканского флага. У нас есть эта проблема, потому что наше правительство не смогло принять новое законодательство. Вот где мы находимся. Это позор. Это позор для нашей страны. Они были уведомлены об этом заблаговременно», — приводит TimesLive слова президента Федерации регби ЮАР Марка Александера.

Понять руководителя южноафриканских регбистов можно, ведь в регби выступление за свою страну ценится едва ли не сильнее, чем в других видах спорта. В свое время, а именно в 1995 году, победа в Кубке мира по регби во многом спасло эту страну от острого расового конфликта, а возможно, и от гражданской войны, объединив темнокожее и белое население. Да и вообще сборная ЮАР по регби — национальная гордость. Наряду с новозеландцами южноафриканцы выиграли к настоящему моменту наибольшее количество Кубков мира (три), в том числе предыдущий — в 2019 году в финале у англичан.

Да и на нынешнем Кубке мира, где 15 октября ЮАР ждет четвертьфинал с хозяевами турнира французами, шансы на победу еще отнюдь не потеряны. Хотя соперник очень силен, так что внезапная «нейтральность» южноафриканской сборной может, по идее, заметно отразиться на моральном духе и настрое. А эта самая нейтральность вполне возможна, ведь 13 октября истекает трехнедельный срок, который отведен для апелляции по решению ВАДА от 22 сентября. Тогда в ВАДА официально признали антидопинговые организации ЮАР, а заодно и Бермудских Островов, не соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу.

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С ЮАР в сердце?

Решение было принято в связи с тем, что эти страны не внесли необходимые изменения в законодательство в соответствии с требованиями кодекса. Причем требования вступили в силу еще в 2021 году, однако в ЮАР отнеслись к ним весьма халатно, пропустив все возможные дедлайны. И теперь вполне могут остаться не только без флага и гимна, но и своей фирменной желто-зеленой формы, по которой Спрингбокс прекрасно знают регбийные болельщики всего мира.

Естественно, в регбийных кругах это вызвало настоящий ажиотаж. А господин Александер, будучи главой Федерации регби ЮАР, не обошелся без жестких слов в адрес законодателей. Дав понять, что изменить ситуацию все равно было невозможно, а значит, было необходимо принять требования ВАДА, закрепив их в законодательстве. Кроме того, Александер настаивает, что «головы должны покатиться», говоря о тех, кто пропустил все дедлайны Всемирного антидопингового агентства. Причем глава южноафриканского регби конкретизировал, заявив, что контролировать процесс должны были в министерстве спорта и олимпийском комитете страны, а также в Южноафриканской спортивной конфедерации.

В свою очередь министр спорта, искусств и культуры ЮАР Зизи Кодва сообщил, что в Южноафриканской республике намерены подать апелляцию на решение о «нейтральности» их атлетов на международных стартах и запрете на проведение международных соревнований на территории ЮАР. При этом министр не стал утверждать, что проблему удастся решить своевременно. А значит, регбийный позор сборной ЮАР в виде выступления без флага, гимна и фирменных регбиек вполне возможен. С другой стороны, в самой команде, судя по всему, настроены решительно. Давая понять — даже если решение ВАДА и вступит в силу перед четвертьфиналом, лишив сборную национальной идентичности, ЮАР все равно останется в сердце регбистов. И они продолжат изо всех сил биться за свою страну.