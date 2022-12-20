Итоги чемпионата мира и реакция на победу Аргентины. Главное за день

Сегодня, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 декабря.
Возможно, ЧМ-2022 стал самым зрелищным за всю историю.
Обозреватель «СЭ» и его аргентинские собеседники увидели выдающуюся победу «Альбиселесте».
«СЭ» фиксирует всемирное восхищение Лео и его командой.
В раздевалке «Альбиселесте» было жарко.
И одним из величайших спортсменов в истории.
Панарин уничтожил бывшую команду. «Чикаго» превратилось в посмешищечитать >
Главный тренер сборной живет в параллельном мире. Жамнов проиграл белорусам, но рассуждает об Олимпиаде-2026читать >
Главный талант России переходит из СКА в другой клуб. В чем смысл?читать >
Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»читать >