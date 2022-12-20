Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Итоги чемпионата мира и реакция на победу Аргентины. Главное за день

Лионель Месси.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 декабря.

Футбол победил политику. Спасибо за такой чемпионат мира, Катар!

Возможно, ЧМ-2022 стал самым зрелищным за всю историю.

«После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Обозреватель «СЭ» и его аргентинские собеседники увидели выдающуюся победу «Альбиселесте».

«Месси обратил в футбол даже тех, кто его презирает». Мировые СМИ — о победе Аргентины на ЧМ

«СЭ» фиксирует всемирное восхищение Лео и его командой.

Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ

В раздевалке «Альбиселесте» было жарко.

Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

И одним из величайших спортсменов в истории.

ЦИТАТА
Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м
Дмитрий Аленичев
самый титулованный футболист России

Панарин уничтожил бывшую команду. «Чикаго» превратилось в посмешище

читать >

Главный тренер сборной живет в параллельном мире. Жамнов проиграл белорусам, но рассуждает об Олимпиаде-2026

читать >

Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»

читать >

Бензема ушел из сборной Франции после скандального пропуска ЧМ-2022. Его история — настоящий кошмар

читать >

Главный талант России переходит из СКА в другой клуб. В чем смысл?

читать >

Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»

читать >

Бразильский пловец в 42 года стал шестикратным чемпионом мира. А до этого избежал наказания за допинг

читать >

Фанатка Аргентины оголила грудь прямо на трибуне, а Мисс Хорватия хвасталась формами в обтягивающих лосинах. Чем запомнились девушки на ЧМ в Катаре

читать >
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Аргентина — чемпион мира, Месси — лучший игрок турнира, все подробности финала. Главное за день