Ничьи «Сити», «ПСЖ» и «Реала», поражение «Ювентуса», инсайды по «Локомотиву». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 11 октября.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Чемпионы Италии больше часа провели в меньшинстве и без шансов уступили лондонцам.
Инсайды «СЭ».
Россияне в рейтинге 50 лучших игроков североамериканской лиги.
Бывший голкипер сборной России разбирает яркие моменты в игре вратарей в 12-м туре РПЛ.
Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?читать >
Медведев и Рублев — пока мимо Итогового турнира. Есть ли шансы у россиян сыграть в Турине?читать >
КХЛ, 11 октября: «Автомобилист» выиграл у «Торпедо», СКА в овертайме победил минское «Динамо»читать >
«Сильный состав? Мы что — Мбаппе купили?» Слуцкий вырывает победу в Хабаровске. «Алания» — единоличный лидерчитать >