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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Ничьи «Сити», «ПСЖ» и «Реала», поражение «Ювентуса», инсайды по «Локомотиву». Главное за день

Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 11 октября.

Кровь и спасительный гол Рюдигера, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» и бьет рекорды

Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Милан» сломало спорное удаление. При Поттере «Челси» продолжает побеждать

Чемпионы Италии больше часа провели в меньшинстве и без шансов уступили лондонцам.

Как изменится «Локомотив»: вместо Плутника — Нагорных, новый тренер — Галактионов?

Инсайды «СЭ».

У России всего два игрока в топ-10 НХЛ. Овечкин — снова один из них

Россияне в рейтинге 50 лучших игроков североамериканской лиги.

Почему так ошибся Сафонов? Недостаток Ломаева. Тонус Акинфеева. Экспертиза Габулова

Бывший голкипер сборной России разбирает яркие моменты в игре вратарей в 12-м туре РПЛ.

Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?

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Медведев и Рублев — пока мимо Итогового турнира. Есть ли шансы у россиян сыграть в Турине?

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Кошмарный сезон «Ливерпуля» — Клопп говорит о вылете из чемпионской гонки. Все дело в проклятии?

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«Обидно, что меня предала лучшая подруга». Фигуристка, вернувшаяся из Италии, устроила скандал в России

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КХЛ, 11 октября: «Автомобилист» выиграл у «Торпедо», СКА в овертайме победил минское «Динамо»

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«Сильный состав? Мы что — Мбаппе купили?» Слуцкий вырывает победу в Хабаровске. «Алания» — единоличный лидер

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Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА

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