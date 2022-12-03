Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ, Знарок покинул «Ак Барс». Главное за день

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре.

Неужели вместо него придет Боб Хартли?

Балканская сборная опять не выходит из группы.

Португалия осталась на первом месте, избежав, скорее всего, в плей-офф встречи с Бразилией, а вместе с ней из группы вышла Корея.

Дважды не назначены 11-метровые в пользу уругвайцев, а однажды — в их ворота.