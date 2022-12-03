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Сегодня, 04:00

Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ, Знарок покинул «Ак Барс». Главное за день

Игроки сборной Южной Кореи отмечают победу.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 2 декабря.

ЧМ-2022: стали известны все пары 1/8 финала и сетка плей-офф

2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре.

Знарка все-таки уволили из «Ак Барса». Знаменитый тренер был обречен

Неужели вместо него придет Боб Хартли?

Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

Балканская сборная опять не выходит из группы.

Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота

Португалия осталась на первом месте, избежав, скорее всего, в плей-офф встречи с Бразилией, а вместе с ней из группы вышла Корея.

Скандал на ЧМ: судьи в двух матчах «прибили» Уругвай. Кто за это ответит?

Дважды не назначены 11-метровые в пользу уругвайцев, а однажды — в их ворота.

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ни одна сборная не выиграла все три матча в группе на ЧМ-2022

Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии

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1/8 — время хаоса и сенсаций. И не смотрите, что в каждой паре есть заведомый фаворит

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Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

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Иран проиграл США, определились первые пары плей-офф ЧМ. Главное за день