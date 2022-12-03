Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ, Знарок покинул «Ак Барс». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 2 декабря.
2 декабря завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре.
Неужели вместо него придет Боб Хартли?
Балканская сборная опять не выходит из группы.
Португалия осталась на первом месте, избежав, скорее всего, в плей-офф встречи с Бразилией, а вместе с ней из группы вышла Корея.
Дважды не назначены 11-метровые в пользу уругвайцев, а однажды — в их ворота.
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