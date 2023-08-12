«Урал» вырвал победу у «Спартака», интервью Овечкина. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 11 августа.
Бикфалви дарит сенсацию в Екатеринбурге.
Российский нападающий — о подготовке к новому сезону, проблемах «Кэпиталз» и будущем сына в хоккее.
Главные тренеры подвели итоги на пресс-конференции.
Приготовиться, лучшая лига мира стартует.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:7 (7:9), 5:7.
«После финального свистка болельщики выскочили на поле и начали нас избивать». Вторая часть интервью Божовичачитать >
Лимит и политика — не помеха. Американцы и канадцы все равно едут в КХЛчитать >
Каким будет обновленный «Реал», провалится ли «Наполи», ждать ли возвращения «Ливерпуля»? Главные интриги евросезона-2023/24читать >
«В Чехии не рады, что я вернулся в КХЛ. Но это моя жизнь». Защитник «Нефтехимика» — о хейте на родинечитать >