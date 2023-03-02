0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:00

Большунов — на слова Дзюбы и депрессии: «Я бы не стал ходить к психологу. Мне это не нужно»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Российский лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Лучший российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью «СЭ» сказал, что не стал бы обращаться к помощи психолога.

— В интервью Артем Дзюба сказал, что не признает слово «депрессия». У тебя к этому какое отношение? Бывали ли в карьере похожие состояния?

— Бывают разные настроения, и у меня плохое настроение бывает после не очень хороших результатов. Но оно в первые минуты, можно сказать, но потом ты это забываешь, на следующий день просыпаешься и по-новому все. И так же я отношусь к результатам, когда выигрываю. Твоя победа заканчивается минутой и секундой, когда ты финишировал. И дальше все по-новому. Это мой принцип. Это правильный подход, мне кажется.

— Ты в теории допускаешь, что пошел бы к психологу, подобным специалистам?

— Нет, нет. Мне это не нужно.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
1
Обсудить
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов — о предложении Ступак поговорить с иностранными спортсменами о санкциях: «А смысл от этих разговоров?»