0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

23 февраля, 23:12

Бородавко предположил, выиграет ли Клебо все шесть золотых медалей на ЧМ-2023

Алина Савинова
Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мыслями о чемпионате мира-2023.

«Буду ли следить за чемпионатом мира? По возможности послежу, конечно. Нужно посмотреть на готовность соперников. Думаю, у мужчин норвежцы все выиграют. У женщин, конечно, фаворитки — шведки. Но я думаю, что свои медали возьмут и норвежки, и финки, и немки, и американки.

Выиграет ли Клебо шесть золотых медалей? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется. Самая сложная для него гонка — марафон на 50 км, там все будет зависеть от Ийво Нисканена», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 проходит в Планице с 21 февраля по 5 марта.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5007873-borodavko-vyigraet-li-klebo-shest-zolotyh-medalej-na-chm-budet-zaviset-ot-niskanena.html
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Радует возвращение Ступак. Она набрала приличную форму»