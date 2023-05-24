FIS отложила вопрос о допуске российских лыжников к соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на Expressen.

Заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться на заседании совета организации, но конкретное решение по нему будет принято позднее.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

При этом в МОК отметили, что допуск к соревнованиям могут получить лишь спортсмены, не имеющие связи с вооруженными силами и не выражавшие публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам и белорусам запрещено выступать в командных соревнованиях.