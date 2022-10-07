Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:53

FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира

Сергей Разин
корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сохранила квоты для российских спортсменов на Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте федерации.

На данный момент у России шесть базовых квот у мужчин и у женщин. Квоты заработаны по итогам выступлений лыжников в прошлом году. Также персональные кворты есть у победителей Кубка мира и Континентального кубка прошлого года.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
3
0
Читайте также
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Овечкин VS Гретцки: великая погоня
Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Агент Муминов считает, что России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию
«России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Главный тренер сборной России по волейболу поделился мнением о чемпионате мира-2022
Главный тренер сборной России по волейболу считает, что возможный пропуск Олимпиады-2024 не станет катастрофой
Павел Рожков будет делегатом на генассамблее Международного паралимпийского комитета
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Губерниев: «Норвежские лыжники и федерация могут расслабиться, российских лыжников не допустят до международных соревнований»