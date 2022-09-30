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Лыжные гонки

Сегодня, 08:20

Вяльбе рассказала, что FIS не рассматривает возвращение россиян

Антон Бабошин
Корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на круглом столе с участием представителей зимних видов спорта на форуме «Россия — спортивная держава» рассказала, что вопрос о снятии отстранения российских спортсменов от международных стартов снят с повестки дня Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Накануне мы провели разговор с руководителем FIS Йоханом Элиашем, — сказала Вяльбе по видеосвязи. — Если до начала частичной мобилизации в стране они еще рассматривали возможность предоставления нам нейтрального статуса, то теперь речь об этом не идет. Ситуация сильно осложнилась, но мы надеемся, что благоразумие в итоге восторжествует. Будем верить в лучшее».

Под эгидой FIS проводятся соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу, горным лыжам и сноуборду.

В конце февраля FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за событий на Украине.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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