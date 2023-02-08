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Лыжные гонки

Сегодня, 14:15

Чепалова о современных спортсменах: «Гордые, считают, что они великие и классные»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Лыжные гонки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в разговоре с «СЭ» предположила, как могли бы выживать российские лыжные гонки в международной спортивной изоляции.

— Если вы советник президента федерации, можете что-то посоветовать — как нам спасать и развивать лыжи, если изоляция продолжится?

— Надо в любом случае мотивировать спортсменов. Но не перегибать палку. Спортсмен привыкает к этому, и сейчас тенденция среди российских спортсменов нового поколения — они не хотят лишний раз распылять силы, считают, что они такие великие и классные, гордые. Мол, не нужно ездить на соревнования малого уровня. Но если мы хотим развиваться и делать шоу, то придется и распыляться на маленькие турниры. Если ты хочешь большую аудиторию, тебе придется приехать в деревню.

Теперь самое главное — действия руководителей этих деревень. И должны быть люди, которые будут грамотно презентовать лыжи. Как в школе — ты принес проект, учитель говорит «вау!». Вот так же надо преподнести лыжные проекты, как блюдо в ресторане. Чтобы в небольших городках было интересно их проводить.

Должно стать больше меценатов, их надо искать. Потому что людям очень сложно расстаться со своими средствами. Я с этим лично соприкасалась. Ты же просто отдаешь деньги без выхлопа в случае спорта. Ну будешь ты на рекламном баннере, и что? Люди спрашивают: «Спортсмены что, ко мне в банк придут деньги класть?» Нет, конечно. Нужно больше шоу действительно, чтобы получалось зрелищно.

Юлия Чепалова. «Я бы и сейчас все отдала, чтобы сняться в Playboy». Честное интервью Юлии Чепаловой

Юлия Чепалова
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