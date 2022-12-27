Резцова назвала неспортивным поведение Большунова и Устюгова во время спринта на Кубке России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» высказалась о столкновении между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Мне тяжело что-то сказать об этом инциденте. Как по мне, тут не правы оба — и Большунов, и Устюгов! Это не спортивное поведение, которое не красит спортсмена», — сказала Резцова «СЭ».

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира.