Вяльбе об отстранении россиян: «Думаю, мы раньше 2028 года никуда не вернемся»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции в Москве ответила на вопрос, когда российские спортсмены могут быть допущены до участия в международных соревнованиях.

«Чемпионат мира-2025 мы пропустим, конечно. Думаю, мы и раньше 2028 года никуда не вернемся. И то при условии, что мир поменяется. Вот вы верите, что мы будем на Олимпиаде? Я очень люблю Италию, больше, чем Францию. Но почему-то я не думаю, что кто-то нас туда позовет.

Готовы ли наши лыжники на условия, как у борцов? Все говорят про эти условия. Но Бах сделал все, чтобы у спортсменов не было возможности поехать на Олимпиаду. Начиная с вопроса об отношениях с армией, МВД, ФСБ, Росгвардией и так далее. Так у меня других спортсменов нет, они все состоят в трудовых отношениях! И это, мне кажется, даже упрощает ситуацию, легче не сделать неверный шаг. Потому что какими великими ни были соревнования, величия своей родины нет ничего», — сказала Вяльбе.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.