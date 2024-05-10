Бородавко — о возможном переходе Большунова в сборную Татарстана: «Там создают одни из лучших условий в стране»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении Александра Большунова за сборную Татарстана в следующем сезоне.

«Я думаю, что этот вопрос лучше задать Александру. Только он принимает решение, за какую территорию будет выступать. Удивляет ли массовый переход спортсменов в Татарстан? В этой республике создаются все условия для тренировок, для соревновательной деятельности, учитываются интересы спортсменов. Поэтому здесь нет ничего удивительного. На протяжении уже многих лет в Республике Татарстан создают одни из лучших условия у нас в стране», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее в сборную Татарстана из команды Архангельской области перешли лыжники Вероника Степанова и Савелий Коростелев, а также Анастасия Фалеева и Наталья Терентьева.