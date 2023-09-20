20 сентября санкт-петербургский «Зенит» в Кубке России сыграет на выезде с «Ахматом». Игра четвертого тура группового этапа состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 17.00 мск, а обслужит матч арбитр Роман Галимов.

В букмекерской компании Winline на победу «Зенита» предложен очень вкусный коэффициент — 2.29. Вероятность этого исхода — приблизительно 43%. Ничью предложено взять за 3.50 (25%), триумф «Ахмата» в основное время — за 3.15 (32%).

Верите, что хозяева могут обидеть действующего чемпиона России? Ставка в 1000 рублей на П1 при благоприятном результате принесет 3150 рублей.

Если не желаете рисковать, можете подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 2.24, Ф2(0) — за 1.65.

Только в одном из семи матчей с участием этих команд в Грозном прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

На два и более забитых «Зенитом» мяча можно поставить за 2.05, на ИТМ2 (1.5) — за 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Ахмат» — один из самых неудобных соперников для «Зенита». Особенно это касается гостевых матчей — в Грозном команда Семака выиграла в основное время всего одну из девяти последних встреч. Правда, в первом туре группового этапа Кубка России санкт-петербуржцы достаточно уверенно справились с соперником, так что точно знают его слабые стороны.

Вроде бы в Кубке сине-бело-голубые могут позволить себе расслабиться, но поражение в третьем туре от «Балтики» спутало карты. Чтобы не нагнетать ситуацию и догнать ускользнувших калининградцев, «Зениту» нужна победа на «Ахмат Арене». Или хотя бы ничья, чтобы приблизиться к сопернику.

Да, всегда есть вероятность, что топ-клуб сыграет во второстепенном турнире вторым составом, однако обойма «Зенита», особенно с приходом Изидора, настолько похорошела, что даже резервисты будут выглядеть мощно. Правда, это вряд ли сильно скажется на результативности — в Грозном больше четырех мячей не забивали с 2015 года.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.74.

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