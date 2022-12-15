Аргентина — Франция: когда и где пройдет финал чемпионата мира 2022 года

18 декабря в Катаре состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором Аргентина сыграет с Францией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину небольшим аутсайдером встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90, что приблизительно 34% вероятности исхода. Успех Франции идет за 2.80 (35%), ничья — за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Месси и Ко выигрыш составит 2900 рублей, а чистая прибыль — 1900 рублей.

На чемпионство Аргентины и Франции с учетом дополнительного времени и серии пенальти котировка одинаковая — 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей встрече оценен в 2.50, ТМ 2.5 — в 1.59.

Обмен голами предложено взять за 2.10, обратный результат — за 1.73.

Кто откроет счет в матче? Аргентина — 2.10, Франция — 2.08. На отсутствие забитых мячей в основное время коэффициент — 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета: