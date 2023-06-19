Армения в матче четвертого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года примет аутсайдера группы D Латвию. Игра состоится 19 июня на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Стартовый свисток словацкого рефери Петера Краловича прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команды Александра Петракова больше шансов на успех: коэффициент на победу Армении — 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.59 (20%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья предложена с котировкой 3.79 (25%).

Армяне в случае виктории сравняются по очкам с лидирующей Турцией. Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 1780 рублей.

Латвия пока выглядит главным аутсайдером группы: в двух стартовых турах коллектив Дайниса Казакевича уступил Уэльсу (0:1) и Турции (2:3). Верите, что в предстоящем поединке красно-бело-красные наберут первые очки? Поставить на непоражение гостей можно за 2.08.

Правда, наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги встречи намекают на преимущество Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и компании:

• ничья 1:1 и 1:0 в пользу Армении даны за 6.60;

• триумф 2:0 — за 7.26;

• 2:1 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что разборка получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. Из четырех игр сборные в отборочном турнире на двоих лишь в одной настреляли меньше трех мячей. Армения же наравне с Турцией вообще самая результативная команда группы (при этом сыграла два, а не три матча).

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.89.

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